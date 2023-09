Governo planeja mudanças no SAQUE-ANIVERSÁRIO; veja as novas regras

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito dos trabalhadores brasileiros regido pela Lei nº 8.036/1990. Ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador em casos de demissão sem justa causa, além de oferecer suporte em situações específicas, como aposentadoria, doenças graves, compra da casa própria, entre outros.

Como Funciona o FGTS

O FGTS é uma espécie de poupança compulsória, na qual o empregador é obrigado a depositar mensalmente 8% do salário do trabalhador em uma conta vinculada. Esses depósitos são realizados em uma conta específica na Caixa Econômica Federal, que é a instituição responsável pela administração do fundo.

Modalidades de Saque do FGTS

Existem diferentes modalidades de saque do FGTS, cada uma com regras específicas. Vamos explorar algumas das principais:

1. Saque-Rescisão

O saque-rescisão ocorre quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Nessa modalidade, o trabalhador tem direito a sacar o valor total depositado em sua conta de FGTS, incluindo os depósitos e a multa de 40% sobre o saldo. Esse saque pode ser feito em uma agência da Caixa, correspondente bancário ou pelo aplicativo FGTS.

2. Saque-Aniversário

O saque-aniversário é uma modalidade que permite ao trabalhador sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. O valor a ser sacado é calculado com base em uma tabela divulgada pela Caixa Econômica Federal. O saque-aniversário pode ser uma opção interessante para quem deseja ter acesso a uma parte do saldo do FGTS de forma mais frequente.



3. Saque por Motivos Específicos

Além das modalidades mencionadas, o FGTS também permite o saque em situações específicas, como aquisição da casa própria, doenças graves, aposentadoria, dentre outras. Cada uma dessas situações possui regras e documentação específica, que devem ser seguidas para que o trabalhador possa sacar o saldo do FGTS.

Mudanças Propostas no Saque-Aniversário

Recentemente, o governo federal propôs algumas mudanças nas regras do saque-aniversário do FGTS. O objetivo dessas alterações é permitir que os trabalhadores demitidos a partir de 2020, que aderiram ao saque-aniversário, possam retirar o saldo remanescente do fundo.

Atualmente, as regras do saque-aniversário estabelecem um período de carência de dois anos, durante o qual o trabalhador não pode sacar o FGTS. No entanto, o projeto encaminhado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, propõe que esses trabalhadores tenham a oportunidade de sacar o saldo retroativamente, mesmo que ainda estejam dentro do período de carência.

Essa proposta busca flexibilizar as regras do saque-aniversário, permitindo que os trabalhadores tenham maior controle sobre seus recursos. Caso seja aprovada, essa medida poderá beneficiar milhares de trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos a partir de 2020.

Vantagens do Saque-Aniversário

O saque-aniversário oferece algumas vantagens para os trabalhadores que optam por essa modalidade. Vamos conhecer algumas delas:

1. Acesso Anual aos Recursos

Com o saque-aniversário, o trabalhador tem a oportunidade de sacar uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Essa frequência de acesso aos recursos pode ser útil para lidar com despesas pontuais ou realizar investimentos.

2. Flexibilidade Financeira

A modalidade saque-aniversário dá ao trabalhador maior controle sobre o seu FGTS, permitindo que ele utilize os recursos de acordo com suas necessidades e objetivos. Ele pode utilizar o dinheiro para pagar dívidas, investir ou até mesmo para aquisição da casa própria.

3. Não Dependência de Situações Específicas

Diferentemente do saque-rescisão, que está vinculado a situações específicas, como demissão sem justa causa, aposentadoria ou compra de imóvel, o saque-aniversário não possui essas restrições. O trabalhador pode acessar os recursos do FGTS mesmo sem se enquadrar nessas situações específicas.

É importante ressaltar que a escolha entre o saque-aniversário e o saque-rescisão deve ser feita de forma consciente, considerando as necessidades e objetivos financeiros do trabalhador. Cada modalidade possui suas vantagens e desvantagens, e a decisão deve ser baseada no contexto individual de cada pessoa.

Como Consultar o Saldo do FGTS

Para consultar o saldo do FGTS, existem duas opções disponíveis para os trabalhadores:

Acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal por meio de um computador. No site, é possível realizar o cadastro, criar uma senha e acessar todas as informações relacionadas ao FGTS. Utilizar o aplicativo FGTS fornecido pela Caixa. O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos e permite que o trabalhador consulte o saldo do FGTS, faça simulações de saque, verifique os extratos e muito mais.

É fundamental que os trabalhadores acompanhem regularmente o seu extrato do FGTS para garantir que os depósitos estão sendo feitos corretamente. Caso ocorra alguma irregularidade em relação aos depósitos, é recomendado entrar em contato com os órgãos responsáveis para resolver a situação e regularizá-la.

Conclusão

O FGTS é um direito garantido aos trabalhadores brasileiros e oferece diferentes modalidades de saque, como o saque-rescisão e o saque-aniversário. Recentemente, propostas de alteração nas regras do saque-aniversário foram apresentadas, visando permitir que os trabalhadores demitidos a partir de 2020 possam sacar o saldo remanescente do fundo.

Essas mudanças podem trazer maior flexibilidade e controle sobre os recursos do FGTS. É importante que os trabalhadores conheçam as diferentes modalidades de saque e façam escolhas conscientes, levando em consideração suas necessidades e objetivos financeiros.

