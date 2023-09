Governo quer dobrar número de turistas no Brasil até 2027

Com quantos turistas de outros países você se relaciona por dia? Para a grande maioria das pessoas, tais encontros com estrangeiros são raros. Diante disso, o governo federal traçou um plano audacioso para os próximos anos: duplicar a quantidade de turistas no país até o ano de 2027.

Dados oficiais do Ministério do Turismo indicam que o Brasil recebeu durante todo o ano de 2022, algo em torno de 3,6 milhões de turistas estrangeiros. O plano do governo federal é alcançar a marca de 8,1 milhões de turistas no ano de 2027.

Abaixo, você pode conferir a projeção anual que o Ministério do Turismo está fazendo neste momento:

2022: 3,6 milhões de turistas estrangeiros;

2023: 4 milhões de turistas estrangeiros (até agosto);

2024: 7 milhões de turistas estrangeiros;

2025: 7,3 milhões de turistas estrangeiros;

2026: 7,8 milhões de turistas estrangeiros;

2027: 8,1 milhões de turistas estrangeiros.

O milagre da multiplicação

O Ministério do Turismo explicou que o número de turistas estrangeiros no Brasil começou a cair antes mesmo da chegada da pandemia do coronavírus, mas se intensificou com mais intensidade no período das restrições sanitárias.

O governo federal acredita que recuperar os bons números de turistas no Brasil é uma tarefa difícil, mas eles apostam na ideia de que estrangeiros estão começando a ser impactados por uma suposta recuperação da imagem do país no exterior.

Mas este não seria o único fator. O governo federal também avalia que o real ainda está em defasagem em comparação com o dólar, ou seja, visitar o Brasil poderia ser um atrativo para os estrangeiros que desejam gastar menos.

Por último, o Ministério do Turismo também cita a maior conectividade da malha aérea. Em 2023, há mais voos diretos do Brasil sendo intercalados com outros países. Com mais voos saindo e entrando, a expectativa é de que mais turistas apareçam em solo nacional.



Imagem do Brasil

Desde o início do ano, a Embratur iniciou um processo de tentativa de melhorar a imagem do Brasil no exterior. Para tanto, eles estão focando nas feiras promocionais no mercado de turismo.

Neste sentido, a estratégia se divide em 25 áreas estratégicas. Argentina, Portugal, Estados Unidos e países europeus são quatro dos grupos citados pelos representantes do Ministério do Turismo.

“A Embratur acabou de lançar um portal com todas as informações sobre quantos turistas estão entrando, quantos voos nós temos, de onde vem esse turista. Por que que isso é importante? É uma inteligência de dados. É uma qualidade da informação. O gestor de uma cidade, de um estado ou mesmo um gestor privado, que trabalha com turismo, ele pode se planejar melhor. Ele vai poder ter mais eficácia na sua promoção do turismo, a partir das informações qualificadas que a Embratur está gerando”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“E isso vai gerar uma possibilidade de que ano a ano a gente tenha um crescente para gerar um número cada vez maior de turistas visitando o Brasil. A gente começa a aproximar os números de 2019, no período pré-pandemia, e o mais importante é que de janeiro a julho a gente já recebeu 4 milhões de turistas. A informação mais animadora é que esses turistas estrangeiros deixaram no Brasil R$ 18 bilhões na nossa economia”, completou Freixo.

Voa Brasil

Nesta quarta-feira (27), o novo ministro de portos e aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou que o governo federal vai dar continuidade ao programa Voa Brasil. Trata-se do projeto que pretende liberar passagens a R$ 200 para qualquer trecho para determinados grupos sociais.

“A gente está trabalhando no Voa Brasil, tem conversado com o presidente Lula e estamos buscando as companhias aéreas para avaliar um redesenho dele. A gente espera, até o fim do ano, lançar esse programa. Estamos avaliando a possibilidade de criar o Voa Brasil internacional e discutindo também a situação das milhas no Brasil”, disse Silvio Costa Filho.