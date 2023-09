Governo segue liberando PIX de R$1 MIL para brasileiros

O PIX, o popular sistema de pagamentos instantâneos implementado pelo Banco Central do Brasil, continua a ser uma ferramenta essencial para a realização de transações financeiras no país. Recentemente, o governo brasileiro começou a liberar o PIX de R$1 mil para milhões de brasileiros. Este artigo detalha as informações mais recentes sobre esta iniciativa.

O que é o PIX de R$1 mil?

O PIX de R$1 mil refere-se a uma liberação de fundos do governo brasileiro para os cidadãos do país, que ocorre através do sistema PIX. Esta liberação representa um importante estímulo financeiro, especialmente para as famílias de baixa renda, que frequentemente lutam para cobrir suas despesas básicas.

Quem pode receber o PIX de R$1 mil?

Os beneficiários do pix do governo são os participantes do Bolsa Família, um programa de transferência de renda do governo federal para famílias em situação de vulnerabilidade. Para ser elegível, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, e a renda familiar mensal por pessoa deve ser de até R$ 218.

Os dados do Cadastro Único devem ser atualizados sempre que houver alguma mudança no endereço, na quantidade de pessoas na família ou na renda. Se não houver mudanças, a atualização deve ser feita a cada 2 anos. Além disso, é necessário cumprir as regras de saúde e educação para continuar participando do programa.

Todas as vacinas do calendário nacional de imunização devem ser aplicadas no tempo certo, as gestantes devem realizar o pré-natal corretamente e todos os que estão em fase escolar devem ter uma frequência dentro da média. O não cumprimento de alguns desses critérios pode levar à suspensão ou bloqueio temporário dos pagamentos.

Detalhes Sobre o Valor e as Datas de Pagamento

O valor mínimo do pix do governo correspondente ao Bolsa Família é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber mais. É pago um adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade e mais R$ 50 para cada gestante, mulher que estiver amamentando e pessoas que estejam na faixa etária entre os 7 e os 18 anos.



O calendário de pagamento de setembro começou no último dia 18 e terminará amanhã, dia 29. No entanto, algumas pessoas receberam de forma antecipada e unificada no dia 18, independentemente do final do NIS. São os habitantes das cidades atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os demais seguem o calendário conforme o final do NIS.

Os valores são depositados na conta poupança social digital do Caixa Tem e podem ser acessados por meio do aplicativo. A quantia também pode ser sacada presencialmente nas lotéricas, agências da Caixa e caixas eletrônicos de todo o país, com o cartão e a senha do benefício.

Como é feita a liberação do PIX de R$1 mil?

A liberação do PIX de R$1 mil é realizada através do sistema PIX, que permite transações financeiras instantâneas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para receber o benefício, o cidadão deve possuir uma conta em uma instituição financeira que ofereça o PIX.

O valor do benefício é transferido diretamente para a conta do beneficiário, sem a necessidade de intermediários. Isso significa que o beneficiário pode acessar o valor do benefício imediatamente após a liberação.

Calendário de pagamentos

O pagamento do PIX de R$1 mil é realizado em parcelas, de acordo com um calendário estabelecido pelo Governo Federal. Este calendário é baseado no Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Veja abaixo as datas de pagamento da parcela de setembro:

NIS final 1: 18 de setembro

NIS final 2: 19 de setembro

NIS final 3: 20 de setembro

NIS final 4: 21 de setembro

NIS final 5: 22 de setembro

NIS final 6: 25 de setembro

NIS final 7: 26 de setembro

NIS final 8: 27 de setembro

NIS final 9: 28 de setembro

NIS final 0: 29 de setembro

Outros benefícios do governo

Além do PIX de R$1 mil, o governo brasileiro oferece uma série de outros benefícios para os cidadãos de baixa renda. Entre eles, destacam-se o Bolsa Família, um programa de transferência de renda direta, o Auxílio Gás, um benefício destinado a famílias cadastradas no CadÚnico, e o BPC.

Estes benefícios desempenham um papel crucial na redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil, fornecendo um suporte financeiro vital para as famílias mais necessitadas.

Importante papel na promoção da inclusão social

O PIX de R$1 mil é um importante estímulo financeiro para os brasileiros de baixa renda. Este benefício, juntamente com outros programas sociais do governo, desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social e na redução da pobreza no Brasil.

É essencial que os cidadãos estejam cientes desses benefícios e saibam como acessá-los. Portanto, é importante acompanhar as notícias e informações oficiais do governo para se manter atualizado sobre estas e outras iniciativas.