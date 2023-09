Governo vai exigir conta Gov.br prata ou ouro; Veja como aumentar nível

O programa Desenrola Brasil está com a terceira fase prestes a começar em setembro. Essa iniciativa do governo federal tem como objetivo renegociar dívidas de até R$ 5 mil. No entanto, para participar dessa etapa do programa, é necessário ter uma conta no Gov.br com nível prata ou ouro. Neste artigo, vamos explicar como aumentar o nível da sua conta Gov.br e aproveitar os benefícios do Desenrola Brasil.

O Programa Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal que visa auxiliar pessoas com dívidas de até R$ 5 mil. A primeira fase do programa já foi um sucesso, ajudando a limpar o nome de mais de 3,5 milhões de brasileiros. Agora, a terceira fase do programa está prestes a começar, e é importante estar preparado para participar.

Renegociação de Dívidas

A terceira fase do Desenrola Brasil será focada na Faixa 1, que abrange pessoas com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único. O objetivo é renegociar as dívidas dessas pessoas, proporcionando melhores condições de pagamento e a oportunidade de regularizar sua situação financeira.

Conta Gov.br Nível Prata ou Ouro

Para participar da terceira fase do Desenrola Brasil, é necessário ter uma conta no Gov.br com nível prata ou ouro. Essa exigência visa garantir a segurança e autenticidade dos participantes do programa. A conta Gov.br é uma identificação digital que comprova a sua identidade nos serviços digitais do governo federal.

Como Aumentar o Nível da sua Conta Gov.br

Para aumentar o nível da sua conta Gov.br e participar da terceira fase do Desenrola Brasil, é necessário validar outros métodos de segurança da conta. Existem diferentes formas de fazer isso, como o reconhecimento facial, o login pelo banco e a validação com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.



Você também pode gostar:

Aumentar Conta Gov.br Nível Prata

Para aumentar o nível da sua conta Gov.br para prata, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, faça o reconhecimento facial pelo aplicativo Gov.br para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH). Em seguida, valide seus dados via internet banking de um banco credenciado, como Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, entre outros. Por fim, valide seus dados com usuário e senha do SIGEPE, caso seja servidor público federal.

Aumentar Conta Gov.br Nível Ouro

Se você deseja ter uma conta Gov.br com nível ouro, siga os seguintes passos. Faça o reconhecimento facial pelo aplicativo Gov.br para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE). Em seguida, valide seus dados utilizando o aplicativo Gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Por fim, valide seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Faça o Cadastro Gov.br

Antes de aumentar o nível da sua conta Gov.br, é necessário fazer o cadastro inicial. Esse processo é simples e pode ser realizado pelo site ou aplicativo Gov.br. Acesse o endereço e crie sua conta. Lembre-se de preencher o formulário com os dados corretos e verídicos.

Benefícios do Desenrola Brasil

Participar do Desenrola Brasil pode trazer diversos benefícios para quem está com dívidas de até R$ 5 mil. Além de conseguir melhores condições de pagamento e a oportunidade de regularizar sua situação financeira, o programa também contribui para a recuperação do crédito e a melhoria da saúde financeira dos participantes.

O Desenrola Brasil é uma excelente oportunidade para renegociar suas dívidas e recuperar sua saúde financeira. Para participar da terceira fase do programa, é necessário ter uma conta Gov.br com nível prata ou ouro. Siga os passos mencionados neste artigo para aumentar o nível da sua conta e aproveitar os benefícios do Desenrola Brasil. Não deixe essa oportunidade passar e garanta um recomeço para sua vida financeira.