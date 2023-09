GP do Japão apresenta seu troféu interativo, com tecnologia ‘Kiss me’

Ce estamos a apenas algumas horas do início do GP do Japão, que será disputada no circuito de Suzuka e neste domingo terá mais uma novidade. Graças ao patrocínio do desenvolvedor de tecnologia Lenovo, os pilotos vencedores receberão um troféu único que tornará o item ainda mais atrativo. O desenho foi do Pininfarina da América estúdio de design.

Esses troféus, com um belo design baseado no design da entrada de ar de um carro de F1. Além disso, inclui o logotipo da Lenovo e possui uma tecnologia inteligente que permite ao motorista que o recebe interagir com o objeto.

Possui um botão chamado ‘Beije-me’, além de uma série de luzes indicadoras que piscarão para guiar o motorista até o local indicado e beijá-lo, para ativar uma tecnologia de microinterruptor sensível ao toque, que o fará acender com as cores da sua bandeira nacional.

Para isso, os troféus serão programados antes de serem entregues para acenderem nas cores específicas da bandeira de cada piloto selecionado.

De acordo com Filipe Marchingtondiretor criativo de marketing corporativo da Lenovo: “Nós nos desafiamos a encontrar uma maneira de incorporar tecnologia mais inteligente aos troféus de uma forma que nunca foi feita antes para elevar a experiência do pódio.”

Paninfarina, designer dos troféus do GP do Japão

Pininfarina é um estúdio de design familiarizado com marcas de ponta do automobilismo internacional, como Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, GM, Lança e Maserati.

Isto não é estranho, como seu fundador, Battista Farina era tio do primeiro campeão mundial de F1, Giuseppe ‘Nino’ ​​​​Farina. Sobre este novo design, Paulo Trevisanvice-presidente de Design da Pininfarina of America, garantiu que para eles é uma honra contribuir de forma inovadora para a F1.

“Para a Pininfarina, com a sua herança incomparável enraizada na tradição automóvel, é uma honra fazer parte da história da Fórmula 1 com este troféu inovador orientado para a tecnologia, criado para um parceiro como a Lenovo, que partilha a nossa profunda paixão”, afirmou. disse.

Ele detalhou que esta tecnologia também será utilizada com os vencedores do Grande Prêmio dos Estados Unidosque será realizado no próximo dia 22 de outubro em Austin e também é patrocinado pela Lenovo.