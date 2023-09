Grande banco brasileiro oferece cartões sem anuidade de forma permanente; Veja qual

O Bradesco, grande banco tradicional brasileiro, está oferecendo aos seus clientes a possibilidade de obter uma isenção permanente de anuidade em alguns dos cartões de crédito oferecidos.

Sendo assim, os clientes da instituição financeira que ainda não possuem cartão de crédito, ou que efetuaram o cancelamento deste serviço há mais de 6 meses, e realizarem a solicitação de algum cartão participante da promoção irão obter uma isenção vitalícia de anuidade.

No entanto, também é necessário atingir uma meta de gastos para conseguir a isenção, ou certas quantias de investimentos no banco. Confira a seguir quais cartões do Bradesco fazem parte desta promoção:

Bradesco Visa Signature – Necessário acumular R$ 2 mil em compras até 90 dias após a emissão do cartão ou investir a partir de R$ 50 mil;

Bradesco Amex Gold Card – Necessário acumular R$ 2 mil em compras até 90 dias após a emissão do cartão ou investir a partir de R$ 50 mil;

Bradesco Visa Infinite – Necessário acumular R$ 3 mil em compras até 90 dias após a emissão do cartão ou investir a partir de R$ 50 mil.

Mais informações sobre a campanha do Bradesco

Os três cartões participantes da campanha do Bradesco podem ser solicitados diretamente através do site oficial do banco, através deste link. Além disso, os clientes também contam com a possibilidade de solicitar o produto em uma agência física do banco, ou até mesmo diretamente com o gerente.

É importante destacar que esta campanha só será válida para os cartões que forem solicitados no período entre 1 de setembro e 31 de outubro. Sendo assim, os clientes que desejam participar da promoção devem ficar atentos.

Como dito, os elegíveis para a isenção de anuidade são apenas os clientes do Bradesco que não possuem cartão de crédito, ou que realizaram o cancelamento de um há mais de seis meses. Além disso, a oferta é exclusiva para 1 cartão titular ou 1 cartão titular + 1 adicional, desde que sejam emitidos na mesma proposta.



Por fim, após a solicitação dos cartões incluídos na promoção, os clientes do Bradesco devem realizar o desbloqueio do serviço em até 90 dias. Caso contrário, a instituição financeira poderá realizar o cancelamento do mesmo.

Cartões do Nubank

O Nubank é um banco digital brasileiro que oferece diversas opções de cartões de crédito, que também podem contar com isenção de anuidade. Sendo assim, o famoso cartão roxinho da fintech conta com as versões Gold ou Platinum. Além disso, o banco digital também oferece o Ultravioleta, um cartão de crédito premium, e o cartão PJ (Pessoa Jurídica).

O cartão de crédito Nubank Gold não possui anuidade, ou seja, não são cobradas tarifas pela sua contratação, operando sob a bandeira Mastercard. Além disso, este cartão oferece aos clientes a possibilidade de estender o prazo de garantia de produtos em até um ano, sem a cobrança de custos adicionais. No entanto, para que isso seja possível o produto comprado deve ter uma garantia mínima de 3 meses, e máxima de 3 anos.

Por outro lado, o cartão de crédito Nubank Platinum conta com diversas vantagens relacionadas a viagens. Sendo assim, os serviços oferecidos incluem consultor de viagens para auxílio em destinos, roteiros e outras situações e seleção de hotéis e resorts com benefícios exclusivos. Além disso, o cliente conta com um Concierge nas entradas de hotéis, que é um assistente pessoal de plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana.