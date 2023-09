Grande CONCURSO FEDERAL avança e edital com 300 VAGAS pode sair a qualquer momento

Mais um concurso federal deve sair em breve. O certame é esperado e vai ofertar 300 vagas para nível superior. A oportunidade é da FNDE (Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação).

O certame já conta com banca organizadora, o que torna o edital iminente. A empresa escolhida foi Cebraspe. Sendo assim, será responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Vagas concurso federal

Ao todo serão 300 vagas, sendo 100 para preenchimento imediato e mais 200 para formar cadastro reserva, todas destinadas para o cargo de especialista em financiamento e execução de programas e projetos educacionais.

Os salários aproximam de R$ 9 mil

Remuneração dos aprovados do concurso federal

Os salários dos aprovados podem alcançar R$ 8.694,83. A seguir trouxemos a estrutura remuneratória segundo a Medida Provisória nº 1.170, de 28 de abril de 2023.

Veja a seguir os valores:

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023 IV R$ 8.694,83 D III R$ 8.445,68 II R$ 8.203,68 I R$ 7.968,60 IV R$ 7.471,36 C III R$ 7.253,74 II R$ 7.042,48 I R$ 6.837,35 V R$ 6.420,05 IV R$ 6.233,06 B III R$ 6.051,51 II R$ 5.875,26 I R$ 5.704,12 V R$ 5.356,00 IV R$ 5.200,00 A III R$ 5.048,53 II R$ 4.901,49 I R$ 4.758,73



Quando aconteceu o último concurso FNDE?

O último edital do concurso FNDE foi liberado em 2012 e ofertou ao todo 140 vagas. As oportunidades foram divididas entre:

70 de nível superior para Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, com remuneração de R$ 5.357,95;

Outras 70 para Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, com salário de R$ 2.671,21.

Os candidatos deste concurso federal foram avaliados mediante etapa objetiva e discursiva, além de curso de formação.

Outros concursos federais

No mês de julho, 2.160 vagas foram autorizadas. O aval foi para 14 editais. Sobre impacto orçamentário, o valor é de R$ 546 milhões. Por sua vez, no mês de junho foram outras 4.436 novas vagas, com um impacto de R$ 735 milhões no Orçamento.

Levando em conta as oportunidades abertas desde janeiro, são mais de 8 mil vagas efetivas.

No mês de abril, por exemplo, foram 1.414 vagas divididas entre a Funai, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Ciência e Tecnologia, ambos configurando o primeiro pacote de certames federais autorizados.

