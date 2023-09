GRANDE NOTÍCIA para os motoristas do país que usam Gasolina e Etanol

O preço médio da gasolina caiu pela terceira semana consecutiva nas bombas do país, após fortes avanços registrados nas semanas anteriores devido ao reajuste promovido pela Petrobras.

Já o etanol voltou a cair, após leve alta na semana passada. Por outro lado, o diesel ficou mais caro pela sétima semana consecutiva, para tristeza dos motoristas.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio nacional da gasolina caiu 0,34% nesta semana. Com isso, o valor do combustível passou de R$ 5,86 para R$ 5,84.

Nas últimas três semanas, o combustível acumulou queda de apenas quatro centavos, ou seja, as variações não conseguiram aliviar o orçamento das famílias que precisam abastecer o tanque de combustível dos seus veículos.

A ANP revelou que o maior valor da gasolina encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,62. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 30,5% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas destes locais.

Reajuste da Petrobras encarece gasolina

No dia 16 de agosto, a Petrobras reajustou o valor da gasolina comercializada para as distribuidoras. Em resumo, a Petrobras elevou em 16,3% o valor da gasolina no país. Com isso, o litro do combustível subiu de R$ 2,52 para R$ 2,93, uma alta de 41 centavos.

A saber, o valor da gasolina vendida para as distribuidoras é bem menor que os preços encontrados nas bombas (R$ 5,84). Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Segundo os dados da ANP, o preço médio da gasolina subiu 5,6% no país desde o reajuste da Petrobras, o que corresponde a 31 centavos. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é ainda maior, de 17,5%, ou 87 centavos.



Etanol volta a cair nas bombas

O etanol hidratado seguiu a mesma trajetória da gasolina e ficou mais barato no país nesta semana. Em síntese, o valor médio do biocombustível caiu 0,55% nas bombas, passando de R$ 3,66 para R$ 3,64.

O preço mais elevado encontrado nos postos pela ANP foi de R$ 6,47, superando em 77,7% a média nacional. Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina nesta semana.

O etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, pois não há regulação dos preços do biocombustível no país. Na verdade, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Preço do diesel sobe pela sétima semana

Após mais de cinco meses de queda, o preço do óleo diesel emendou a sétima semana de alta. Entre fevereiro e julho deste ano, os motoristas do país não tiveram qualquer preocupação com o aumento nos valores do combustível fóssil. A última vez que o combustível havia ficado mais caro foi na primeira semana de fevereiro.

Contudo, na primeira semana de agosto, o preço médio do litro do diesel subiu no país, e isso se fortaleceu com o reajuste promovido pela Petrobras em meados de agosto. Nesta semana, o avanço de 0,83% fez o valor médio nacional do combustível fóssil passar de R$ 6,05 para R$ 6,10.

O maior valor encontrado pela ANP nos postos do país foi de R$ 7,89. Esse preço superou em 29,3% o preço médio do país, pesando de maneira mais intensa no bolso dos motoristas.

Diesel fica mais caro com o reajuste da Petrobras

O cenário favorável para os motoristas do país, com a redução do diesel, mudou a trajetória e os preços só fazem subir no país, e com ainda mais intensidade. No último dia 16 de agosto, a Petrobras elevou em 25,8% o preço do litro do diesel A comercializado às distribuidoras do país.

Com isso, o litro do diesel passou a ser vendido por R$ 3,80 às distribuidoras. Anteriormente, o preço do combustível era de R$ 3,02, ou seja, houve uma elevação de 78 centavos por litro no valor do diesel.

A última vez que a Petrobras havia aumentado o valor do diesel foi no dia 18 de junho de 2022, quando o combustível ficou 14,2% mais caro para as distribuidoras. Nos meses seguintes, a estatal promoveu nove reduções consecutivas no valor do diesel, mas isso chegou ao fim com a alta promovida em agosto.