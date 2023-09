GRANDE novidade para quem tem cartão de crédito da Caixa acaba de sair; Confira agora

A Caixa Econômica Federal está celebrando o “Mês do Cliente” com uma oferta especial para os portadores de seus cartões. Durante o mês de setembro, os clientes terão a oportunidade de acumular pontos bônus com base em seus gastos em compras, proporcionando vantagens ainda mais significativas.

Portanto, durante todo o mês de setembro, os clientes da Caixa terão a oportunidade de aproveitar essa promoção especial e acumular pontos bônus para tornar suas compras e transações ainda mais vantajosas.

Vale informar que nos casos em que o cliente for titular de mais de um cartão, todos os cartões receberão os pontos.

Promoção durante o mês do cliente

A ação “mês do cliente” está disponível para todos os titulares de cartões de crédito Caixa elegíveis. Esta ação exclusiva oferece aos clientes a oportunidade de ganhar bonificações especiais com base em suas transações e compras durante o período da promoção. Veja mais detalhes sobre a campanha:

Período de Participação: A ação ocorre das 00:00h de 01/09/2023 até as 23:59h de 30/09/2023. Durante este mês inteiro, os clientes podem aproveitar para realizar suas transações e compras e acumular bonificações.

Transações Elegíveis: De acordo com o regulamento da campanha, são elegíveis todas as transações de compras nacionais e/ou em moeda estrangeira que sejam autorizadas e não anuladas e/ou não canceladas. Isso inclui compras em estabelecimentos físicos e online, seja à vista ou parceladas, desde que sejam realizadas com um cartão de crédito elegível durante o período da ação.

Para mais informações sobre como participar da ação “mês do cliente” e quais são os cartões elegíveis, os clientes podem consultar o site oficial da Caixa ou entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente. É importante que os usuários dos cartões de crédito leiam atentamente o regulamento da campanha.

Entenda quais transações não serão consideradas



A ação “mês do cliente” é uma iniciativa especial para recompensar aqueles que utilizam os cartões de crédito da Caixa. No entanto, é importante estar ciente de algumas diretrizes específicas sobre quais transações não serão consideradas elegíveis para esta promoção:

Despesas/compras com cartões múltiplos na função débito: para serem consideradas elegíveis, as transações devem ser realizadas especificamente com o cartão de crédito da Caixa . Despesas ou compras feitas com cartões múltiplos na função débito, ou com cartão de débito virtual não serão contabilizadas para a bonificação desta ação.

Pagamentos de anuidades, juros, multas, tarifas ou outros serviços inerentes ao cartão: pagamentos relacionados a encargos e serviços associados ao cartão não serão considerados.

Pagamentos de seguros: Quaisquer pagamentos relacionados a seguros vinculados ao cartão não serão contabilizados como transações elegíveis.

Pagamentos de contas: O uso do cartão para efetuar pagamentos de contas ou boletos bancários, fichas de compensação ou similares não se qualifica como transação elegível para esta promoção.

Saques em dinheiro: Valores em espécie sacado pelo cliente por meio do crédito disponibilizado no cartão também não serão contabilizados na ação promovida pela Caixa Econômica Federal.

A Caixa reforça a importância de observar atentamente essas diretrizes para garantir que as transações sejam consideradas elegíveis durante o “mês do cliente”. Cumprir com essas condições permitirá aos clientes acumular bonificações especiais ao utilizar o cartão de crédito.