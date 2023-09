GRANDE PRESENTE do Governo para inscritos no CADÚNICO: confira como retirar

O Governo Federal tem sido um grande aliado da população mais carente, oferecendo diversos programas e benefícios sociais para ajudar os brasileiros a superar as dificuldades financeiras. Um desses programas é o CadÚnico, um sistema que reúne informações sobre as famílias de baixa renda, permitindo que elas tenham acesso a diversos benefícios e programas sociais. Recentemente, o governo lançou uma nova iniciativa para os inscritos no CadÚnico: a distribuição gratuita de kits de antena digital. Neste artigo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre essa generosa oferta do governo.

Quais são os benefícios disponíveis através do CadÚnico?

Há uma variedade de programas e benefícios disponíveis através do CadÚnico. Aqui estão alguns dos mais populares:

Bolsa Família Programa Minha Casa Minha Vida ID Jovem Programa Pro Jovem Carteira do Idoso Descontos na conta de energia elétrica e água Telefone popular Programa Bolsa Verde Kit Antena Digital Isenção de taxas em concursos públicos e no Enem

O programa Siga Antenado e os benefícios do sinal digital

A transição do sinal analógico para o digital tem sido um grande desafio para muitas famílias brasileiras, especialmente aquelas com menor poder aquisitivo. Pensando nisso, o governo lançou o programa Siga Antenado, que tem como objetivo principal incluir a população brasileira de baixa renda no sinal digital.

O programa oferece um kit de antena digital gratuito para as famílias registradas no CadÚnico. Este kit inclui uma antena digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para conectar os equipamentos à televisão. A instalação é realizada por técnicos do projeto Siga Antenado, que visitam a casa do beneficiário na data marcada para efetuar a troca do equipamento.

A antena digital traz várias vantagens em relação à antena parabólica tradicional. Com ela, é possível desfrutar de uma programação variada com uma qualidade de som e imagem muito superior. Além disso, a antena digital não sofre interferência do sinal 5G, garantindo uma melhor experiência de uso.

Como se qualificar para o kit de antena digital gratuito



Você também pode gostar:

Para ter direito ao kit de antena digital gratuito, é necessário estar inscrito no CadÚnico. Se você já é inscrito, basta verificar se tem direito ao kit digitando seu CPF ou NIS (Número de Inscrição Social) no portal do Siga Antenado. Se estiver elegível, você pode marcar a troca dos equipamentos pelo número 0800 729 2404 ou pelo site do Siga Antenado, informando dados pessoais como número do CPF e o NIS.

A importância de estar inscrito no CadÚnico

Estar inscrito no CadÚnico é muito importante para ter acesso a uma série de benefícios e programas sociais do governo, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ID Jovem, o Pro Jovem, a Carteira do Idoso, descontos na conta de luz e de água, o Telefone Popular, o Bolsa Verde, o kit de antena digital e descontos de até 100% em taxas de concurso ou do Enem.

Para se inscrever no CadÚnico, basta levar documentos de toda a sua família ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e passar por uma entrevista.

Atualizando o CadÚnico pelo celular

Se você já está inscrito no CadÚnico, é muito importante manter seus dados atualizados. Isso pode ser feito facilmente pelo aplicativo do CadÚnico para Android ou iOS. Basta abrir o aplicativo, fazer login com a conta do Gov.br, clicar na opção “Atualização cadastral por confirmação”, conferir todas as informações e fazer as alterações necessárias, e enviar o novo cadastro atualizado.

Outros benefícios para inscritos no CadÚnico

Além do kit de antena digital gratuito, os inscritos no CadÚnico podem ter acesso a outros benefícios do governo. Recentemente, foi lançado o programa Desenrola Brasil, que oferece a possibilidade de renegociar dívidas pendentes com descontos que podem chegar a mais de 90%.

Para participar do Desenrola Brasil, é preciso estar inscrito no CadÚnico e ter uma renda máxima de até 2 salários mínimos. O processo de adesão é feito através do sistema do gov.br, onde é possível verificar as propostas de renegociação disponíveis para cada pessoa.

O papel do governo na inclusão digital

A oferta do kit de antena digital gratuito é mais uma prova do compromisso do governo com a inclusão digital das famílias de baixa renda. Ao possibilitar o acesso ao sinal digital de TV, o governo está garantindo que essas famílias possam continuar desfrutando de uma programação diversificada e de qualidade, sem ter que se preocupar com a interferência do sinal 5G.

Aproveite o presente do governo

A transição para a antena digital é um passo importante para garantir que você continue a desfrutar da sua programação de TV favorita com qualidade superior. E com o kit de antena digital gratuita oferecido pelo governo, essa transição fica ainda mais fácil. Portanto, se você é inscrito no CadÚnico e ainda não solicitou seu kit, não perca mais tempo. Aproveite este presente generoso do governo e garanta já o seu!

Não perca a oportunidade

A oferta do kit de antena digital gratuita é uma iniciativa louvável do governo para promover a inclusão digital e garantir que todas as famílias brasileiras possam desfrutar de uma programação de TV de alta qualidade. Se você é inscrito no CadÚnico e ainda não solicitou seu kit, não perca essa oportunidade. Lembre-se: a inclusão digital é um direito de todos, e o governo está fazendo a sua parte para garantir que esse direito seja respeitado.