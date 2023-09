GRANDE rede brasileira de Livrarias FECHA as portas e DEMITE todos os funcionários

Uma das marcas mais famosas no ramo do mercado literário no Brasil anunciou o encerramento de suas atividades presenciais e a demissão de todos os funcionários de suas lógicas físicas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (20) e pegou muitos trabalhadores e fãs da marca de surpresa nesta manhã. A informação foi confirmada pelo jornal O Globo.

A notícia chamou a atenção porque esta livraria já chegou a ser considerada a maior do Brasil, e já contou com mais de 100 unidades em todas as regiões. Atualmente, ela se encontra em situação de recuperação judicial e só deve funcionar a partir de agora na forma de e-commerce, ou seja, com vendas de livros de maneira remota.

A livraria

Estamos falando da livraria Saraiva, uma das marcas mais importantes do mercado literário do país. Segundo as informações oficiais, a empresa contava com apenas cinco lojas espalhadas por todo o Brasil. Já na manhã desta quinta-feira (21) a loja localizada na região central de São Paulo não abriu as portas.

Até aqui, a empresa vinha mantendo esta sede da região central de São Paulo, além de outras três na mesma cidade, e uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Todas elas fecharam as portas. A empresa está em situação de recuperação judicial desde o ano de 2018.

As demissões

De acordo com informações apuradas pelo jornal Folha de São Paulo, cerca de 150 colaboradores foram demitidos depois da decisão de fechar as portas das lojas físicas. Eles estavam distribuídos entre as áreas da administração, a sede da companhia e as cinco lojas físicas que estavam espalhadas pelo país.

Ao menos até a publicação deste artigo, a livraria Saraiva não tinha se manifestado oficialmente sobre as demissões que foram realizadas. Em caso de publicação de alguma nota, esta matéria será atualizada. A empresa deverá ter uma Assembleia Geral Especial de Preferencialistas (Agesp) na próxima sexta-feira (22).

Nesta reunião, há uma expectativa de que o controle da empresa, que atualmente segue com membros da família Saraiva, poderia ser transferido para os principais acionistas preferenciais.



Por que as lojas fecharam?

Segundo informações levantadas pelo jornal O Globo, vários motivos culminaram na decisão de fechar as últimas cinco lojas físicas que ainda restavam da Saraiva no Brasil. Mas a maior razão é mesmo a queda no faturamento nas vendas físicas, e também o lucro muito baixo no e-commerce.

Segundo o jornal, informações oficiais indicam que ao longo dos últimos três meses, a empresa teria conseguido faturar algo em torno de R$ 128 mil, valor demasiadamente insuficiente para cobrir os custos. A empresa não estaria conseguindo pagar os direitos trabalhistas dos trabalhadores que foram dispensados até aqui.

Nas últimas publicações da empresa em redes sociais como o Instagram, é possível perceber que vários funcionários estão fazendo comentários cobrando os pagamentos dos seus direitos.

O último balanço financeiro da empresa revela que a Saraiva registrou uma receita líquida de R$ 7,2 milhões, considerando as vendas em lojas físicas. O montante representa uma queda de nada menos do que 60,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Site da Saraiva

O site da loja na internet continua funcionando normalmente. Ao menos até a publicação deste artigo, é possível notar que ainda existe um menu com a opção de acesso ao portal Nossas Lojas. Contudo, ao clicar no link, o cidadão é direcionado para uma página de livros mais vendidos na empresa.

O jornal Folha de São Paulo apurou que é possível que a onda de demissões afete também o funcionamento do site da Saraiva pelo menos no decorrer dos próximos dias. Consumidores poderão enfrentar dificuldades para concluir compras de produtos dentro deste sistema.