GRANDE VITÓRIA para os trabalhadores é divulgada

O PIS/Pasep é um benefício importante para os trabalhadores brasileiros, e novidades estão surgindo em relação ao pagamento deste abono salarial. Neste matéria do Notícias Concursos, vamos explorar as mudanças anunciadas, os prazos para recebimento e como verificar se você tem direito a esse benefício.

O que é o PIS/Pasep?

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) são programas que visam a distribuição de recursos para os trabalhadores brasileiros. O PIS é destinado aos funcionários de empresas privadas, enquanto o Pasep é direcionado aos servidores públicos.

Calendário do PIS/Pasep: Ano-base 2022

Devido aos impactos da pandemia de Covid-19, o calendário de pagamento do PIS/Pasep sofreu alterações nos últimos anos. Em 2021, o pagamento referente ao ano-base 2020 foi adiado para 2022, devido à realocação dos recursos para o combate à doença.

Agora, com o término do pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2021, surge a expectativa sobre o pagamento do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2022. De acordo com a sequência dos anos anteriores, a boa notícia é que é provável que esse pagamento ocorra em 2024.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep, é necessário estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base em questão. Além disso, a remuneração mensal média do trabalhador deve ser de até dois salários mínimos.

Como verificar se você tem direito ao benefício?



Você pode verificar se tem direito ao PIS/Pasep de forma rápida e fácil. O governo federal disponibiliza um site onde é possível consultar essa informação, além da Carteira de Trabalho Digital. Basta informar seu CPF e seguir as instruções fornecidas para verificar se você possui direito ao benefício.

Como sacar o abono salarial do PIS/Pasep?

O saque do abono salarial do PIS/Pasep pode ser realizado de diferentes formas, dependendo do programa e da instituição responsável pelo pagamento.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS, o saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal. É possível utilizar o Cartão do Cidadão para sacar o valor nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos da Caixa. Também é possível receber o valor em uma agência da Caixa apresentando um documento oficial com foto. Caso o trabalhador possua conta corrente ou poupança na Caixa, o valor pode ser recebido através do Internet Banking.

Já para os servidores públicos, que recebem o Pasep, o saque pode ser realizado no Banco do Brasil. O valor pode ser sacado na conta corrente ou poupança do Banco do Brasil. Também é possível fazer uma transferência para outra instituição financeira através do site ou dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil.

Valor do PIS/Pasep

O valor do abono salarial do PIS/Pasep é determinado com base no salário mínimo vigente no ano do pagamento. Portanto, o valor a ser pago no PIS/Pasep de 2022 só será conhecido após o governo estabelecer o valor do salário mínimo para o próximo ano. A expectativa é que o valor suba para R$ 1421,00.

Atualizações e informações oficiais

É importante ficar atento a possíveis atualizações e informações oficiais sobre o calendário de pagamentos do PIS/Pasep. O Governo Federal é responsável por comunicar as datas e quaisquer alterações relacionadas ao benefício. Portanto, acompanhe os canais oficiais de comunicação para se manter informado sobre as novidades.

Requisitos necessários

O PIS/Pasep é um benefício fundamental para os trabalhadores brasileiros, e as novidades anunciadas trazem esperança e expectativa para aqueles que têm direito a esse abono salarial. Verifique se você se enquadra nos requisitos necessários e acompanhe as informações oficiais para saber quando e como sacar o seu benefício. Lembre-se de que o valor do PIS/Pasep é proporcional ao salário mínimo vigente, e fique atento a possíveis atualizações no calendário de pagamentos.