Grandes atos de Las Vegas continuam a funcionar apesar do ataque cibernético

As propriedades da MGM ainda estão se recuperando de um ataque cibernético que desorganizou alguns dos maiores hotéis de Las Vegas… mas isso não impede os pesos-pesados ​​da Cidade do Pecado, que estão a todo vapor neste fim de semana.

Bill Maher está fazendo stand-up neste fim de semana no MGM Grand – onde as filas do caixa estão tão longe quanto a vista alcança como resultado do ataque cibernético – mas um representante de Bill nos disse que seus shows de sexta e sábado ainda estão acontecendo está como planejado.

Quanto a outros shows em Las Vegas fora dos hotéis MGM… ouvimos dizer que eles não estão preocupados com o ataque cibernético. Os shows de Magic Mike Live no SAHARA, Chris Angel MINDFREAK no Planet Hollywood e Murray The Magician no Tropicana acontecem neste fim de semana.