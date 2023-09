Greca Asfaltos ABRE VAGAS no Sul e no Sudeste

A Greca Asfaltos, uma das maiores empresas especialistas em asfalto no Brasil, está contratando novos funcionários no Paraná e em Minas Gerais. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que transporta, produz e comercializa produtos destinados à pavimentação asfáltica, veja quais são as oportunidades:

Analista de Inteligência e Mercado – Araucária – PR – Representação Comercial;

Gerente de Manutenção e Frotas – Araucária – PR – Mecânica de Automóveis;

Analista de Vendas – Araucária – PR – Venda Externa;

Assistente de Vendas / Comercial – Araucária – PR – Atendimento;

Assistente Administrativo – Betim – MG – Administração Geral.

Mais sobre a Greca Asfaltos

Sobre a Greca Asfaltos, é válido frisar que, com mais de 60 anos de história, investe incessantemente em pesquisa e tecnologia. O resultado é a mais completa linha de soluções para todos os tipos de pavimentos. Garante agilidade e qualidade de sua produção atuando com frota própria, composta por cerca de 150 cavalos mecânicos e 200 carretas, veículos desenvolvidos com tecnologia para preservar as propriedades de cada produto.

Hoje são 19 unidades instaladas em 15 estados brasileiros com capacidade para atender a todo o território nacional. Pioneirismo é uma das marcas da Greca. Foi a primeira empresa a fabricar e aplicar o Asfalto Borracha no Brasil, destinando corretamente mais de 13 milhões de pneus inservíveis.

Além disso, a empresa é comprometida com o aperfeiçoamento dos colaboradores que, envolvidos com a essência da empresa, contribuem para as constantes buscas por respostas e pela melhor forma de fazer as coisas. Seu compromisso com a qualidade gera valor para os clientes, benefícios para as comunidades em que está inserida e se estende ainda ao meio ambiente, patrimônio de todos e que ajuda a manter e preservar.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



