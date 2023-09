Grupo Argalit OFERECE EMPREGOS no Sudeste do país

O Grupo Argalit, indústria de revestimentos genuinamente brasileira, que vem investindo em pesquisas, tecnologia e na qualidade de seu atendimento para oferecer soluções criativas e produtos diferenciados aos seus clientes, está contratando novos funcionários para compor seu time. Isto é, antes de falar mais sobre, veja a lista de cargos:

Assistente de PCM (Planejamento e Controle de Manutenção) – Viana – ES – Efetivo;

Assistente de TI – Viana – ES – Efetivo;

Representante Comercial – Viana – ES e Remoto – Pessoa jurídica;

Estagiário (a) em manutenção – Viana – ES – Estágio;

Banco de Talentos – Viana – ES – Banco de Talentos;

Motorista – Viana – ES – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Argalit

Sobre o Grupo Argalit, podemos frisar que atualmente possui uma diversificada linha de produtos que vai desde as tintas PVA, acrílica, texturas, esmaltes até massa-corrida e solventes, totalizando 27 diferentes produtos.

Concentrando suas atividades no ramo de tintas imobiliárias, produz cerca de 60 mil toneladas ao ano para abastecer o mercado brasileiro. Hoje, com unidades industriais nos municípios de Viana e Cariacica (ES), a Argalit está entre as 12 maiores fabricantes de tintas do Brasil e, atualmente, comercializa sua linha de produtos para mais de 600 cidades de mais de 15 estados do país.

O Grupo Argalit sabe da importância de investir no aperfeiçoamento permanente de suas relações com os públicos com os quais se relaciona. Por fim, gera centenas de oportunidades de empregos diretos e indiretos, e está sempre buscando por colaboradores comprometidos com seus valores.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!