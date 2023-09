Grupo Binário OFERECE EMPREGOS presencias e HOME OFFICE

O Grupo Binário, rede de empresas que está há 25 anos de mercado, atuando nas áreas de Integração e Serviços Profissionais, está com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Dessa maneira, caso esteja buscando uma recolocação, consulte a lista de opções vagas:

Analista de Suporte Pleno – São Paulo -SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Telecom Pleno – Trabalho Remoto – Pessoa jurídica;

Assistente de Marketing – Redação – São Paulo -SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – Grupo Binário – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Executivo (a) de Vendas em Tecnologia (Pleno / Sênior) – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Gerente Comercial Pleno – São Paulo – SP e Remoto – Pessoa jurídica;

Network Engineer – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica.

Mais sobre o Grupo Binário

Sobre o Grupo Binário, é válido relatar que trata-se de uma grande integradora de redes. A Binário possui um vasto portfólio de produtos de conectividade e telecomunicações que integra as melhores marcas e produtos do mercado global.

Além disso, possui experiência comprovada e reconhecida pelas principais operadoras do país nas soluções de infraestrutura de rede. A QoS, empresa especializada na prestação serviços do Grupo Binário, conta com profissionais altamente qualificados nas mais diversas soluções de rede e telecomunicações, realizando serviços como: instalação e gestão dos projetos, suporte e monitoração 24×7 em NOC próprio, treinamentos, além de consultoria e outsourcing.

O Grupo Binário atua em todo território nacional e conta com logística própria e warehouse em Miami, tornando o processo de importação mais rápido e econômico para seus clientes.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que a lista de vagas já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Você também pode gostar:

Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, basta conferir diariamente o Notícias Concursos!