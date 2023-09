Grupo Chalezinho CONTRATA em DOIS ESTADOS do país

O Grupo Chalezinho, grupo de empresas do setor de entretenimento e restaurantes, está com ótimas vagas de emprego nos estados de São Paulo e Belo Horizonte. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis e seus respectivos locais:

Analista de Gestão – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista de Mídia Performance – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Treinamento e Desenvolvimento SR – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Arte – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – Nova Lima – MG – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais (Lavação) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Noite – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Chef de Partie – Cozinha – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Confeiteiro (a) – Nova Lima – MG – Efetivo;

Controller – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Cozinheiro(a) – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Estagiário de Departamento Pessoal – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estagiário de Marketing – Nova Lima – MG – Estágio;

Garçom – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Social Media – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Chalezinho

Sobre o Grupo Chalezinho, podemos frisar que a empresa conta com marcas renomadas como Clube Chalezinho, Sala Eventos, NSco, Alliance, Havanna e outras. Em resumo, seu propósito é claro e inspirador: despertar emoções inesquecíveis.

Com mais de 43 anos de história, o Grupo Chalezinho se orgulha de sua tradição de qualidade e inovação. Trata-se de uma “família” de profissionais comprometidos, compartilhando valores de dedicação, respeito e colaboração.

Isto é, suas marcas são sinônimos de excelência no atendimento e referências no setor, conquistadas por meio de esforços coletivos e uma busca incessante pela excelência.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A inscrição ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



