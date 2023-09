Grupo CVLB ABRE CARGOS em DIVERSOS ESTADOS

O Grupo CVLB, empresa que nasceu da união de duas companhias que são referência no varejo brasileiro (CASA&VIDEO e a Le biscuit), está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre o grupo, verifique a lista de vagas:

Agente de Atendimento – Rio De Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador de Loja – Praia Grande – SP – Efetivo;

Operador de Loja – Guarulhos – SP – Efetivo;

Operador de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador Fiscal- Centro – São Paulo – SP – Efetivo;

Promotor de Vendas – Centro – RJ – Efetivo;

Subgerente – Cidade Nova – Efetivo;

Subgerente | Shopping Iguatemi – Rio De Janeiro – RJ – Efetivo;

Advogado Jr – Trabalhista e Relações Sindicais – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Ajudante de Depósito – Queimados – RJ – Efetivo;

Analista de BI Jr – PCP – Queimados – RJ – Efetivo;

Assistente de Designer Gráfico – Rio De Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Marketing (Social Media) – Rio De Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Pós Venda – Espírito Santo – Divino Espirito Santo – Efetivo;

Assistente de Prevenção de Perdas – Queimados – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Bateria – Queimados – RJ – Efetivo;

Auxiliar De Serviços Gerais – Queimados – RJ – Efetivo;

Conferente – Queimados – RJ – Efetivo;

Encarregado de Manutenção – Camaçari – BA – Efetivo;

Gerente de Loja – Vila Velha – ES – Efetivo;

Líder de Atendimento – Arcoverde – PE – Efetivo;

Líder de Atendimento – Estância – SE – Efetivo.

Mais sobre o Grupo CVLB

Sobre o Grupo CVLB, é interessante ressaltar que são quase 400 lojas espalhadas por 15 estados, 2 centros de distribuição e cerca de 5.000 colaboradores que atendem mais de 35 milhões de clientes por ano.

As duas marcas possuem grande complementariedade geográfica e se conectam de forma afetiva com seus clientes em diferentes regiões. O Grupo CVLB está presente nas regiões centro-oeste, nordeste, norte e sudeste.

Por fim, quer expandir ainda mais o negócio, se consolidando com uma das maiores empresas de varejo do Brasil e tornando a vida dos seus clientes mais feliz.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo CVLB só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



