Grupo L’Occitane OFERECE EMPREGOS; Se candidate!

O Grupo L’Occitane, famoso fabricante e varejista de produtos para o bem-estar e cosméticos naturais que cria e desenvolve marcas com o intuito de oferecer novas e extraordinárias experiências de beleza, está contratando pessoas. Isto é, com cargos nas regiões Sul e Sudeste, vale a pena consultar a lista abaixo:

Vendedor (a) – Shopping Flamboyant – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Shopping da Gávea – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Uberlândia Center Shopping – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja -Shopping Morumbi – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Shopping Caxias – Caxias do Sul – RS -Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Florianópolis – SC – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Florianópolis – SC – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – Ribeirão Shopping – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping.

Mais sobre o Grupo L’Occitane

Sobre o o Grupo L’Occitane, podemos frisar que, por conta de suas equipes qualificadas de Pesquisa e Desenvolvimento e aos laboratórios no sul da França, Brasil e Coreia, cria fórmulas e produtos que superam as expectativas e definem novos padrões para o setor. Isso inclui mais de 50 produtos patenteados.

Além disso, sua rede internacional ultrapassa o número de 3 mil lojas de varejo e inclui mais de 1.500 butiques próprias. Já a estratégia de varejo tem como foco o consumidor e usa todos os canais disponíveis para oferecer uma experiência de compra integrada.

Como enviar o portfólio?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo L’Occitane e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

