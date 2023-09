Grupo Pet Care ABRE VAGAS para Recepcionista, Auxiliar e mais!

O Grupo Pet Care, empresa que visa oferecer a melhor medicina veterinária para cães e gatos no Brasil, está com ótimas vagas de emprego disponíveis ao redor do país. Com cargos em SP e MG, vale a pena verificar a lista de oportunidades:

Agente Técnico Comercial – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Analista Contas à Pagar – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Contas à Receber – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Remuneração Variável Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Tesouraria – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Atendente de Relacionamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarifado – PCD – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Veterinário Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Banhista – São Paulo – SP – Efetivo;

Comprador Pleno – Mauá – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Cardiologia – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Paulo – SP – Aprendiz;

Médico Veterinário Clínico – Santa Catarina – Pessoa jurídica;

Recepcionista Júnior – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico Nível Médio II – Belo Horizonte – MG – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Pet Care

Falando um pouco mais sobre o grupo, é válido frisar que o Centro Veterinário Pet Care é formado por hospital veterinário completo, incluindo clínica geral, especialidades, UTI, atendimento 24 horas e completo centro de diagnóstico, é referência em cuidados veterinários e emergência 24 horas.

Possui uma equipe de inquestionável formação técnica e movida pela paixão aos animais, infraestrutura completa com equipamentos e serviços únicos no Brasil. Trabalhando 24 horas, esse diferencial humano e tecnológico resulta em uma expertise única no mercado nacional e fez do Pet Care o Melhor Hospital Veterinário de São Paulo (eleito pela Revista Época 2009/2010).

Como se candidatar em uma das vagas?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, você confere os prazos e mais detalhes.