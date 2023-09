Grupo Positivo ABRE VAGAS para vários setores

O Grupo Positivo, que possui mais de 50 anos de uma trajetória que consolidou suas empresas como líderes em todas as áreas de atuação (Ensino, Soluções Educacionais, Tecnologia e Gráfica), está contratando no mercado. Isto é, vale a pena conferir quais são os postos de trabalho vagos:

Analista de Comunicação – Curitiba e Híbrido – Efetivo;

Analista de Contabilidade I – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de Controladoria I – Curitiba – Efetivo;

Analista de Marketing – Eventos – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo;

Analista de Operações Financeiras P – Curitiba E Híbrido – Efetivo;

Analista de Remuneração – Planejamento Orçamentário/Folha – Curitiba – PR e Híbrido;

Aprendiz – Florianópolis – Aprendiz;

Assistente de Atendimento -Curitiba – Efetivo;

Assistente de Matrícula – Curitiba – PR – Efetivo;

Assistente Jurídico – Curitiba – PR – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) Marketing – Temporário – Curitiba – PR e Híbrido – Temporário;

Diagramador (a) – Curitiba – PR – Efetivo;

Estagiário (a) Departamento Jurídico – Curitiba – Estágio;

Executivo (a) de Negócios – Palmas/TO Ou Formosa/GO – Efetivo;

Inspetor (a) – Exclusiva PCD – Joinville – SC – Efetivo;

Inspetor de Pátio – Curitiba – PR – Efetivo;

Operador Logístico – Motorista Truck – Curitiba – PR – Efetivo;

Programador – Curitiba – PR E Remoto – Efetivo;

Recepcionista – Turno Noite – Curitiba – PR – Efetivo;

Revisor (a) – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Positivo

Sobre o Grupo Positivo, podemos frisar que, hoje, a marca Positivo contribui significativamente para o desenvolvimento do Brasil e está presente em mais de 40 países com produtos e serviços desenvolvidos por suas empresas.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo Positivo, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

