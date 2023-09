Grupo Safira OFERECE EMPREGOS em diferentes estados

O Grupo Safira, conglomerado que atua no Mercado de Livre de Energia há mais de 15 anos, está na procura por novos profissionais no mercado de trabalho. Dessa forma, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena conferir quais são as oportunidades abertas:

Analista de Gestão de Clientes Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Comercial – São Paulo – SP -Efetivo;

Assistente de Gestão de Clientes – São Paulo – SP – Efetivo;

Representante Comercial – Ceará, Goiás e Paraná – Banco de talentos;

Vendedor (a) Externo – Minas Gerais – Nova Lima – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Juiz de Fora ou Ponte Nova – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Pouso Alegre, Varginha e Região – MG – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Safira

Sobre o Grupo Safira, podemos frisar que seu propósito é democratizar o acesso das pessoas ao setor de energia de forma digital. Para isso, investe e desenvolve soluções inovadoras e tecnológicas, que oferecem praticidade e economia aos seus clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Além disso, garante experiência qualificada em todas as frentes relacionadas a geração, gestão, inteligência de mercado, comercialização e consultoria em energia elétrica.

Por fim, a empresa está em busca constante de pessoas dispostas a se tornarem melhores a cada dia, pessoal e profissionalmente.

Como se candidatar em um dos cargos?

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) você confere os prazos e mais detalhes.



