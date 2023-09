Grupo Sereng CONTRATA pessoas no Sudeste do país

O Grupo Sereng, empresa de engenharia especializada em Projetos, Consultoria, Gerenciamento, Apoio Técnico e Gestão de Ativos (Manutenção), atuando nos mais diversos segmentos industriais e outros, está contratando funcionários.

Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho e quer trabalhar no Espírito Santo, conheça quais são algumas das vagas de emprego disponíveis:

Auxiliar Administrativo – Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD) – Vitória – ES – Efetivo;

Analista de Planejamento – Vitória – ES – Efetivo;

Assistente Técnico Administrativo Recursos Humanos – Vitória – ES;

Desenhista de Estrutura Metálica – Vitória – ES;

Desenhista e Desenhista Projetista de Elétrica – Vagas para PCD – Vitória – ES – Efetivo;

Desenhista e Desenhista Projetista de Estrutura Metálica – PCD – Vitória – ES – Efetivo;

Desenhista e Desenhista Projetista de Mecânica – Vagas para PCD – Vitória – ES – Efetivo;

Engenheiro Civil – Especializado em Cálculos – Vitória – ES.

Mais sobre o Grupo Sereng

Sobre o Grupo Sereng, é interessante frisar que, desde sua fundação (em 2003), vem deixando sua marca no desenvolvimento de diversos segmentos industriais, participando com sucesso de grande número de expressivos empreendimentos, sem nunca abandonar o respeito à ética, ao meio ambiente e à sua dimensão humana.

A eficácia e o profissionalismo de toda a equipe, aliados ao sucesso dos projetos implantados e resultados obtidos, construíram a credibilidade conferida pelo mercado a Sereng.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Grupo Sereng já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



