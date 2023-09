Grupo Sinal ABRE VAGAS para Mecânico, Vendedor e muito mais!

O Grupo Sinal, referência em comercialização de veículos no Brasil, com mais de 40 anos de atuação no mercado, está contratando novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa maneira, antes de falar com mais ênfase sobre o grupo, verifique quais são as oportunidades em aberto:

Mecânico (a) de Autos – São Paulo – SP – Mecânica de Automóveis;

Atendente Comercial – Barueri – SP – Atendimento;

Meio Oficial Alinhador – São Paulo – SP – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Vendedor Frotista – Barueri – SP – Venda Externa;

Meio Oficial Alinhador – Aricanduva – PR – Engenharia Mecânica, Mecatrônica;

Analista de Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Vendedor (a) de Veículos – Zona Oeste – Barueri – SP – Venda Interna;

Preparador (a) de Pintura Automotiva – São Paulo – SP – Motorista;

Atendente Comercial – São Paulo – SP – Atendimento;

Porteiro (a) – Osasco – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Atendente Comercial – Barueri – SP – Atendimento;

Auxiliar Mecânico – São Bernardo do Campo – SP – Transporte;

Analista de Marketing Júnior – São Paulo – SP – Marketing.

Mais sobre o Grupo Sinal

Falando mais sobre o Grupo Sinal, é interessante frisar que trata-se de uma tradicional rede de concessionárias, com diversas lojas na Grande São Paulo, atualmente representa 10 grandes bandeiras: Fiat, Ford, Renault, Nissan, Honda, Hyundai, Jeep, Chrysler, Peugeot e Citroën além de uma grande variedade de seminovos de todas as marcas. São diversas ofertas de zero km e seminovos.

Por fim, o Grupo Sinal visa ser a melhor concessionária, prestando serviços de alta qualidade, buscando a prosperidade do seu negócio e a satisfação total do cliente.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



