Grupo Ultra ABRE VAGAS efetivas e TEMPORÁRIAS; Se inscreva!

O Grupo Ultra, companhia brasileira que atua nos setores de distribuição de combustíveis e gás, serviços de armazenagem para granéis líquidos e outros, está contratando pessoas para compor seu time. Assim, caso esteja buscando uma recolocação, vale a pena conferir quais são as oportunidades:

Analista Contábil Pleno (Prazo Determinado) – Campinas – SP e Híbrido – Temporário;

Analista de Compliance Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Compras Júnior – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento Pleno (FP&A) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Tributário Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suporte Micro – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Administrativo – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo (Prazo Determinado) – PCD- Campinas – SP e Híbrido – Temporário;

Auditor Sox Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Banco de talentos;

Consultor de Serviços de TI – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenação Tributária (Foco em PIS/COFINS e Retidos) – Campinas – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Planejamento Contábil – São Paulo – SP -Efetivo;

Gerente de Auditoria Interna – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Ultra

Sobre a empresa, vale a pena frisar que o Grupo Ultra é uma das maiores empresas do Brasil. Com 85 anos de trajetória e mais de 9 mil colaboradores, atua nas verticais de energia, petróleo e infraestrutura, por intermédio da Ipiranga, Ultragaz e Iconic; de armazenagem de granéis líquidos, por meio da Ultracargo; e nos segmentos de varejo e serviços de pagamentos digitais, com AmPm e abastece aí.

O que é preciso para se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

