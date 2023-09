Grupo UMAUMA está EM BUSCA de novos colaboradores

O Grupo UMAUMA, especializado em soluções de entretenimento, conteúdo e engajamento, está com ótimas oportunidades de emprego no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre os cargos, confira quais são os cargos em aberto:

Analista de Gente – Pleno/Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de marketing – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Analista de projetos/Gestor de projetos – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Atendimento em Agência – Pleno/Sênior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Atendimento em agência (RJ) – Rio de Janeiro – RJ – Pessoa jurídica;

Atendimento em Eventos – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Designer Júnior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Designer Pleno – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário Administrativo – São Paulo – SP – Estágio;

Marketing de influência Pleno – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Planejamento Criativo Júnior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Planejamento Criativo Pleno/Sênior – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Assistente de Produção – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Produção Executiva – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Social Media/Atendimento – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre o Grupo UMAUMA

Sobre o Grupo UMAUMA, podemos frisar que a holding é fruto da fusão entre as agências Haute e Fishfire que, desde 2017, mapeia oportunidades e entrega soluções 360 aos mais diversos clientes.

Com mais de 10 anos de know-how no entretenimento, a holding carrega em seu DNA a adaptação e reinvenção, promovendo genuínas experiências entre marcas e pessoas através de eventos, ativações, influenciadores e muito mais. Funcionando como um verdadeiro ecossistema, as agências da UMAUMA funcionam de maneira independente ou complementar, conforme a necessidade de cada marca.

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do Grupo UMAUMA já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



