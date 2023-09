GSM está NA PROCURA por funcionários no mercado

A GSM (Gráfica Santa Marta), empresa que possui um dos maiores e mais modernos parques gráficos do Brasil, está recrutando novas pessoas para fazerem parte do seu time. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, consulte a lista de vagas abertas abaixo:

Almoxarife – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Analista Comercial JR – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – João Pessoa – PB – Banco de talentos;

Impressor III (KOMORI) – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Operador de Acabamento V (Lombada Quadrada) – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Operador de Guilhotina (corte branco) – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Programador PCP JR – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Almoxarifado – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Manutenção Mecânica SR- São Bernardo do Campo – SP – Efetivo.

Mais sobre a GSM

Sobre a GSM, podemos frisar que suas atividades começaram em 1965, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Hoje, está nas principais regiões do país, com atuação em todo o território nacional e três parques distintos.

Além disso, possui o Parque Gráfico Hortêncio Ribeiro, na Paraíba, que conta com 26.000m²; e dois parques em São Bernardo do Campo, São Paulo, um com 8.000m² e outro especializado em impressos contínuos.

Todos com o mesmo compromisso e padrão de qualidade nos processos que vão desde a pré-impressão até os acabamentos finais, além de oferecerem uma variedade de recursos para seus impressos saltarem aos olhos do mercado.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da GSM já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



