Guia de compras na Black Friday para ter descontos

A Black Friday é um dos eventos mais esperados do ano para quem busca descontos e promoções imperdíveis. Neste guia de compras na Black Friday preparada pelo Notícias Concursos, você encontrará dicas valiosas para aproveitar ao máximo essa data e garantir segurança nas suas compras. Vamos lá?

Quando é a Black Friday?

A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro. Em 2023, a data será no dia 24 de novembro. É importante ficar atento ao calendário para não perder as melhores ofertas.

Vale a pena comprar na Black Friday?

A resposta para essa pergunta é: depende. Embora a Black Friday ofereça grandes descontos e promoções, é fundamental pesquisar com atenção e verificar se as ofertas são realmente vantajosas antes de comprar. Nos últimos anos, tem havido um aumento no número de fraudes e falsas promoções durante a Black Friday.

Uma prática comum é o aumento dos preços dos produtos antes da sexta-feira de descontos, para simular uma queda de valor no fim de novembro. Essa tática, conhecida como “Black Fraude“, prejudica a reputação da data. De acordo com um levantamento do Procon, 11,7% das reclamações dos consumidores na Black Friday de 2022 foram relacionadas à maquiagem de descontos.

Apesar desses problemas, muitas empresas oferecem descontos verdadeiros durante a Black Friday. Portanto, ainda vale a pena ficar de olho nas ofertas, desde que você esteja atento e verifique a veracidade dos descontos.

Como comprar na Black Friday?

Comprar na Black Friday não tem segredo, mas é preciso se preparar com antecedência para aproveitar os melhores descontos. A primeira dica é ter uma lista dos produtos e serviços desejados. Assim, você pode acompanhar a evolução dos preços nos meses que antecedem a Black Friday, para garantir que não haja um aumento injustificado próximo à data.



Existem várias maneiras de ficar por dentro das ofertas. Você pode baixar aplicativos de empresas para receber notificações, assinar newsletters para receber ofertas por e-mail e acompanhar as redes sociais das suas lojas favoritas. Fique atento também aos sites de comparação de preços, como Zoom e Buscapé, que ajudam a verificar se o desconto oferecido é realmente vantajoso.

O que comprar na Black Friday?

Durante a Black Friday, é possível encontrar descontos em diversos segmentos. Segundo uma pesquisa da Neotrust, os setores que mais venderam na Black Friday de 2022 foram moda e acessórios, beleza e perfumaria, alimentos e bebidas, eletroportáteis e utilidades domésticas.

Aproveite essa oportunidade para renovar o seu guarda-roupas, comprar cosméticos, alimentos e bebidas para as festas de fim de ano, ou adquirir utensílios e eletroportáteis para a sua casa. Além disso, alguns modelos de celulares também costumam ter descontos durante a Black Friday, mas é importante verificar se o desconto é realmente vantajoso em relação aos preços praticados em outros períodos do ano.

Quais os melhores sites para comprar na Black Friday?

Durante a Black Friday, diversos sites oferecem descontos e promoções especiais. Segundo a pesquisa da Neotrust, os sites campeões de vendas na Black Friday de 2022 foram Americanas, Amazon, Apple, Casas Bahia, Magalu, Mercado Livre, Submarino, Dafiti e Shopee.

Esses sites são conhecidos por oferecerem descontos consideráveis, mas também vale a pena conferir as promoções de lojas virtuais e físicas menores, que também oferecem ótimos descontos. O importante é pesquisar e comparar preços para garantir que você está fazendo a melhor escolha.

5 dicas para comprar com segurança na Black Friday

Para aproveitar a Black Friday com segurança, é importante tomar algumas precauções. Aqui estão algumas dicas para se proteger de golpes e fraudes durante as compras:

Compre somente de sites confiáveis: Antes de finalizar a compra, verifique se o site possui o protocolo “https” e um ícone de cadeado na barra do navegador. Isso indica que o site possui certificado de segurança e é legítimo. Use comparadores de preços: Utilize sites de comparação de preços para verificar se o desconto oferecido é realmente vantajoso. Verifique também o histórico de valores para saber se o preço foi inflacionado antes da Black Friday. Confira as redes sociais das empresas: Acompanhe as redes sociais das empresas para conferir as promoções em primeira mão. Essa é uma forma de garantir que você está acessando um site seguro. Não clique em links suspeitos: Cuidado com links recebidos por e-mail, WhatsApp, SMS ou redes sociais. Golpistas se aproveitam da Black Friday para enviar links maliciosos que podem roubar seus dados pessoais. Nunca clique em links de remetentes desconhecidos. Tome cuidado com o valor do frete: Fique atento ao valor do frete durante as compras online. Algumas lojas podem aumentar o valor do frete para compensar o desconto oferecido no produto. Verifique se o valor do frete é justo e não compromete a economia obtida com o desconto.

Evite fraudes

A Black Friday é uma excelente oportunidade para aproveitar descontos e fazer compras com preços mais baixos. No entanto, é importante estar atento e tomar algumas precauções para evitar fraudes e falsas promoções. Pesquisar, comparar preços e ficar de olho nas redes sociais das empresas são algumas das estratégias para aproveitar ao máximo a Black Friday. Siga as dicas deste guia de compras e garanta segurança e economia nas suas compras. Boas compras!