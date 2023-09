Guide Investimentos ABRE VAGAS efetivas e de ESTÁGIO

A Guide Investimentos, empresa corretora que entrega a melhor curadoria de produtos com alta performance para cada um dos seus clientes, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as oportunidades disponíveis:

Analista Comercial de Produtos Bancários JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Asset Allocation – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Atendimento de Negócios Digitais Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Renda Fixa Pl – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Sales SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Especialista de Produtos de Investimentos – B2B – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Mesa Institucional – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Guide Investimentos

Sobre a Guide Investimentos, podemos frisar que trata-se de uma plataforma aberta de investimentos que guia pessoas para que o dinheiro não limite a vida. Isto é, visa trilhar um caminho na direção do que você escolher. Leva na bagagem ritmo, disciplina e planejamento para que o dinheiro seja sempre um bom parceiro na sua jornada.

A empresa busca pessoas que acreditam no poder da inovação. Isto é, acredita e entende que os obstáculos fortalecem o percurso, pois faz criar novas possibilidades e chegar onde ninguém mais chegou, oferecendo as melhores soluções para os seus clientes. Dessa forma, soma uns aos outros, levando experiência e ideias que nos desenvolvem e fortalecem como grupo.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas da Guide Investimentos já veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

