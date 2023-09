Há rumores de que Taylor Swift e Travis Kelce estão namorando: eles são o novo casal poderoso?

EUparece aquela estrela do futebol Travis Kelcea persistência de valeu a pena, já que ele supostamente se uniu a uma estrela pop Taylor Swift. Uma fonte revelada O mensageiro que “Taylor e Travis têm saído discretamente” e que a cantora viu o atleta quando ela estava em Nova York, há algumas semanas. A notícia chega depois que Kelce tentou passar seu número de telefone para Swift durante sua turnê Eras Tour, mas não teve sucesso em suas tentativas.

Durante um episódio do Novas alturas podcast com seu irmão, Jason Kelceo Chefes de Kansas City tight end revelou que fez uma pulseira para o show com os dígitos de seu número de telefone nas contas. O bicampeão do Super Bowl queria presentear a estrela pop com as joias caseiras antes de seu show em Kansas City no Arrowhead Stadium em julho, mas infelizmente para ele, Swift não mordeu a isca.

“Fiquei desapontado por ela não falar antes ou depois dos shows porque ela tem que guardar a voz para as 44 músicas que canta, então fiquei um pouco chateado por não ter entregado a ela uma das pulseiras que fiz. para ela”, explicou Kelce no podcast.

Embora os representantes para Swift e Kelce ainda não comentaram sobre o suposto relacionamento, os fãs já estão comentando sobre o casal em potencial. Alguns até recorreram às redes sociais para expressar seu entusiasmo, com um usuário escrevendo: “Travis Kelce e Taylor Swift? Esse é um casal poderoso!” Outro usuário twittou: “Não estou dizendo que enviei Travis Kelce e Taylor Swift, mas enviei Travis Kelce e Taylor Swift”.

Kelce é uma veloz

Kelce, que já foi vinculado a uma estrela de reality show Kayla Nicole, falou abertamente sobre sua admiração por Swift no passado. Durante entrevista à ESPN em 2019, ele revelou que era um grande fã da cantora e até compareceu a um de seus shows. “Ela dá um show incrível e é uma ótima artista”, disse ele.

Resta saber se Kelce e Swift irão confirmar o relacionamento, mas por enquanto, os fãs só podem especular. Independentemente do status, fica claro que Kelce é uma grande fã do cantor de “Shake It Off”, e quem sabe? Talvez eles colaborem em um projeto no futuro.