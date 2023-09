Haaland marca três gols na vitória do Man City sobre o Fulham após gol disputado no primeiro tempo

Erling Haaland marcou um segundo tempo carta da manga como Cidade de Manchester estendeu seu início perfeito para a Premier League inglesa com um Vitória em casa por 5 a 1 sobre o Fulham no sábado.

Dois dias depois sendo eleito jogador do ano da UEFAa tripla de Haaland ajudou o City a se afastar do time do Fulham que empatou com o Arsenal no fim de semana passado e eliminou o Tottenham da Copa da Liga no meio da semana.

O City abriu vantagem no primeiro tempo Juliano Alvarez antes Tim Ream empatou para o Fulham. O jogo então se transformou em um gol disputado para os donos da casa pouco antes do intervalo, que deixou o Fulham furioso ao deixar o campo para o intervalo.

Nathan Aké gol de cabeça foi autorizado a permanecer, mesmo que Manuel Akanji ficou em posição de impedimento e no goleiro Bernd Leno campo de visão quando ele saltou por cima da bola.

O City, e principalmente Haaland, tornaram esse gol menos motivo de discussão com uma exibição dominante após o intervalo, garantindo mais uma vitória para o técnico ausente Pep Guardiolaque continua a se recuperar após uma cirurgia nas costas.

Depois de um início hesitante, o City assumiu a liderança logo após a meia hora, quando Haaland recebeu um passe de Mateus Kovacic e passou a bola pela área para Alvarez acertar.

A vantagem durou apenas dois minutos. Fulham Raul Jiménez acertou um chute de escanteio e Ream aproveitou o rebote para rematar no poste mais distante.

O City recuperou a vantagem em cobrança de escanteio, depois que Ake cabeceou com firmeza no canto inferior.

Fulham argumentou que os movimentos de Akanji impactaram Leno e seus protestos foram longos e duros, mesmo continuando depois que uma revisão do VAR concluiu que o gol deveria ser mantido.

Gerente Marcos Silva ficou furioso na linha lateral e os jogadores ainda disputavam a decisão após a bola ser colocada no círculo central para o reinício. Árbitro Michael Oliver não recuou e Silva recebeu o quarto cartão amarelo da temporada.

O final tempestuoso do primeiro tempo pareceu afetar o Fulham, enquanto o City avançava no segundo período.

Haaland fez o 3-1 pouco antes dos 60 minutos, com uma finalização rasteira clínica, depois que Alvarez o colocou no gol com um chute rápido, e o atacante converteu um pênalti antes de completar seu hat-trick nos acréscimos, voltando para casa após um bom trabalho de reserva. Sérgio Gomez.