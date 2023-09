Haenke Tubos está NA PROCURA por novos funcionários

A Haenke Tubos Flexíveis, empresa que é referência nacional na fabricação dos tubos metálicos flexíveis para gás, além de ser homologada em todas as companhias de gás do Brasil, está com algumas oportunidades de emprego em aberto pelo país. Dessa forma, antes de falar com mais detalhes, conheça a lista de cargos:

Analista de Contratos de Vendas – Diadema – SP – Efetivo;

Analista de Negócios Júnior (Revenda e Oportunidades) – Diadema – SP -Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Diadema – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Diadema – SP – Banco de Talentos;

Auxiliar de Produção – Diadema – SP – Efetivo;

Eletricista de Manutenção Industrial – Diadema – SP – Efetivo;

Técnico (a) de Processos Industriais – Diadema – SP – Efetivo: Analisar e monitorar todas as atividades relacionadas ao processo de produção, desde a preparação do material até a conclusão do produto final. Avaliar continuamente os processos existentes e identificar oportunidades de melhoria em termos de eficiência, qualidade, segurança e redução de custos

Mais sobre a Haenke Tubos Flexíveis

Falando mais sobre a empresa, podemos ressaltar que a Haenke surgiu em outubro de 1985 tendo como atividade principal a usinagem de precisão. Com o decorrer dos anos a empresa foi diversificando suas atividades, dando início à fabricação de tubos metálicos flexíveis e justas de expansão, sempre destacando-se pela alta qualidade e pontualidade nas entregas.

Visando aperfeiçoamento, a empresa realiza investimentos constantes na área fabril, adquirindo máquinas e equipamentos, que permitem melhorar e qualidade dos produtos, a qual é assegurada pelo Sistema de Gestão da Qualidade baseado na norma série ISO 9001:2015.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: