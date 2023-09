Halle Berry critica Drake por usar foto dela no single ‘Slime’

Drake novo single com SZA está na moda entre seus fãs, mas uma pessoa não está feliz com isso – e isso seria Halle Berry …cuja imagem ele usou para promover a música.

A atriz acessou o IG com uma postagem um tanto enigmática sobre ser a pessoa mais importante em certas situações – isso logo depois que Drizzy lançou sua nova faixa, “Slime You Out”, que ele lançou na sexta-feira. Nos comentários da mesma postagem, porém, Halle o ataca de frente.

Alguém perguntou o que ela achou de Drake usando a foto dela no Nickelodeon Kids ‘Choice Awards de 2012 – onde ela ficou famosa enquanto estava sentada em sua cadeira. Há um close de Halle com toda a gosma verde sobre ela, e Drake está usando isso nas redes sociais como imagem de capa. No upload de áudio oficial, há arte alternativa.