Halle Berry fala contra o uso não autorizado de sua imagem por Drake na capa do novo single

Halle Berry expressou seu desapontamento com Drake depois que ele usou uma imagem dela sendo gosmentada no Prêmio Nickelodeon Kids’ Choice 2012 para a capa de seu novo single, “Slime você para fora“, com SZA. A imagem foi usada sem a permissão de Berry, o que a levou a postar uma mensagem no Instagram dizendo: “Às vezes você tem que ser o cara maior… mesmo sendo uma mulher!” Quando questionado por um seguidor o que ela pensou no uso da imagem, Berry respondeu: “Não recebi minha permissão. Isso não é legal, pensei melhor dele!” Ela seguiu com outro comentário: “Quando as pessoas que você admira o decepcionam, você tem que ser uma pessoa melhor e seguir em frente!”

Drake e SZA divulgaram a colaboração em suas respectivas contas do Instagram na quarta-feira, antes de lançar o single na sexta-feira. O rapper anunciou o lançamento durante sua parada da turnê em Austin, Texas, na segunda-feira, dizendo que queria lançar um single mais cedo ou mais tarde porque sabe que seus fãs estão entusiasmados com seu próximo álbum, Para todos os cãescom lançamento previsto para 6 de outubro.

Enquanto isso, SZA também lançou uma versão acústica de seu hit “Snooze”, com participação Justin Bieberque recentemente estrelou o videoclipe da versão original da música.

Fãs apoiam a atriz vencedora do Oscar

Os fãs expressaram seu apoio à atriz vencedora do Oscar na seção de comentários, incluindo um usuário que escreveu que Berry é um “tesouro internacional” e que Drakeo uso do rosto dela em seu material promocional não foi “legal”. No entanto, outros disseram que a postagem de Berry nas redes sociais foi uma reação exagerada, já que ela se emocionou com o uso de seu rosto no passado.

“Em 2019, Drake usou uma jaqueta de couro com uma representação retocada do personagem James Bond de Berry, Jinx Johnson, de seu filme” Die Another Day “. Na época, Berry retribuiu o amor em seu próprio feed do Instagram, vestindo uma camisa com as palavras “Aqui por um bom tempo, não muito tempo” impressas na frente. “Muito bem, me sinto abençoada”, acrescentou ela na legenda, que eram referências à música “Blessings” de Drake e Big Sean, relatou a Page Six.

O mais novo single dramático de Drake faz parte de seu próximo álbum, e embora o artista de “God’s Plan”, 36, tenha usado o rosto de Berry em seu single, a arte do próximo álbum apresenta um desenho criado por seu filho de 5 anos, Adonis .