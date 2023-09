Hamilton minimiza Verstappen: meus companheiros de equipe eram mais fortes que os dele

Max Verstappen está esmagando seus rivais impiedosamente nesta temporada. Ninguém consegue chegar perto do ritmo do holandês, nem rivais nem seu companheiro, Checo Pérez.

Raramente um piloto alcançou uma distância tão grande em relação ao seu companheiro de garagem ao lado. Enquanto isso, Lewis hamilton tem feito questão de se gabar do seu domínio, quando, há apenas algumas semanas, apelou a mudanças para travar Verstappen.

“É realmente interessante porque eu estava correndo esta manhã e estava pensando sobre isso”, Hamilton disse.

“A narrativa, que passa pela mídia… sabe, quando me classifiquei meio segundo, seis décimos à frente do Valtterieles não disseram a mesma coisa que dizem hoje quando Máx. classifica-se seis décimos à frente de Pérez – explodiu muito mais.”

Três campeões mundiais na garagem ao lado um do outro

Hamilton vai um passo além e se vangloria de seus companheiros para se elogiar. A verdade é que ele abriu um debate que pode ter diferentes interpretações dependendo de para quem você pergunta. O que está claro é que Hamilton dividiu uma equipe com três campeões mundiais e Verstappen sem nenhum.

“Quando me classifiquei meio segundo, seis décimos à frente do Valtteri [Bottas], [the media] não disseram a mesma coisa que dizem hoje quando Max se classifica seis décimos à frente de [Sergio] Pérez“, Hamilton adicionado.

“Explodiu muito mais. Na minha opinião pessoal, Valtteri e todos os meus companheiros de equipe foram mais fortes do que os companheiros que Máx. teve.

“Jenson [Button], Fernando [Alonso], Jorge [Russell], Valtteri, Nico [Rosberg]. Eu tive tantos. Esses caras têm sido todos muito, muito fortes, muito consistentes e Máx. não competiu contra ninguém assim.”

Hamilton está tentando explicar isso Verstappen é imparável para o resto do grid, mas o mesmo aconteceu com outros nas temporadas anteriores.

“Michael, Sebastian, Fernando, Kimi? Todos eles dominaram e venceram em seu tempo”, Hamilton observado.

“A Red Bull é uma das mais fortes e o carro é incrível. Máx. está fazendo um trabalho espetacular, assim como os mecânicos e os estrategistas, você não pode tirar o crédito deles.”