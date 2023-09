Harpia OFERECE CARGOS no Centro-Oeste do BRASIL

A Harpia, empresa jovem de mineração, cujo produto principal é o ouro, está contratando novos funcionários para preencher o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia que está localizada em Cuiabá, no Mato Grosso, verifique a lista de oportunidades listadas abaixo:

Assistente Administrativo – Cuiabá – MT – Efetivo;

Auxiliar de Geologia – Cuiabá – MT – Efetivo;

Auxiliar de Processos – Cuiabá – MT – Efetivo;

Banco de Talentos – Harpia Mineração – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Manutenção Elétrica – Nossa Senhora do Livramento – MT – Efetivo;

Eletricista Industrial – Cuiabá – MT – Efetivo;

Gerente de Manutenção – Cuiabá – MT – Efetivo;

Lubrificador (a) – Cuiabá – MT – Efetivo;

Mecânico Industrial – Cuiabá – MT – Efetivo;

Operador de Painel – Cuiabá – MT – Efetivo;

Operador de Planta – Cuiabá – MT – Efetivo;

Técnico de Mineração – Nossa Senhora do Livrament0 – MT – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Cuiabá – MT – Efetivo;

Técnico em Automação – Cuiabá – MT – Efetivo.

Mais sobre a Harpia

Falando sobre a empresa, a Harpia tem a missão de produzir ouro com base nas melhores práticas de mercado, incluindo governança e respeito ao meio ambiente, para atender aos mercados interno e externo.

Além disso, tem foco na preservação do meio ambiente e utilizamos as mais modernas técnicas de extração. Seu maior objetivo é fornecer um produto de alta qualidade. Não à toa, preza pela segurança da sua equipe e por um trabalho eficiente alinhado com a sustentabilidade e a ética, visando proporcionar um ambiente atrativo, inclusivo e que promova a equidade e o respeito às individualidades.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Harpia já veio à tona, a candidatura acontece de forma bem intuitiva. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a vagas de empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o nosso site!