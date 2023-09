Harvest Moon 2023: A que horas a última superlua de 2023 será mais visível?

Óalcançando oficialmente o status completo às 09h57, horário de Greenwich, em 29 de setembro, ou 05h57 no fuso horário do Leste no EUAa Harvest Moon 2023 é particularmente especial porque coincide estreitamente com o Equinócio de setembro.

Normalmente associada a setembro, a Lua Cheia cai ocasionalmente em outubro, com 18 ocorrências entre 1970 e 2050.

Imagens incríveis mostram uma super lua azul passando perto da Terra, real ou falsa?Roberto Ortega

Por que é chamado de Lua da Colheita?

Esta lua cheia também marca a quarta superlua consecutiva, parecendo maior e mais brilhante devido à sua proximidade com a Terra durante o perigeu.

No entanto, esta diferença é sutil para observadores casuais. A Lua Cheia, ao contrário da crença popular, não permanece no céu por mais tempo do que outras luas cheias. Essa distinção vai para a lua cheia mais próxima do Solstício de Inverno.

A próxima lua é chamada de Harvest Moon 2023 porque coincide com o pico da temporada de colheita do Hemisfério Norte, quando as colheitas são tradicionalmente colhidas..

A que horas a última superlua de 2023 será mais visível?

A singularidade da Lua Cheia da Colheita reside no seu brilho, auxiliando os agricultores durante a época da colheita, permitindo-lhes trabalhar até altas horas da noite.

Ele nasce próximo ao pôr do sol e, notavelmente, nasce quase no mesmo horário todas as noites, ao contrário do atraso normal.

Na cidade de Nova York, por exemplo, o horário do nascer da lua muda das 18h35 EDT de 28 de setembro para as 19h EDT de 29 de setembro e das 19h25 EDT de 30 de setembro. Essa diferença de 25 minutos contrasta com o atraso típico de 50 minutos.

A extensão desta mudança noturna varia com a localização, sendo mais pronunciada nas regiões do sul.

Por exemplo, Cocoa Beach, Flórida, apresenta um atraso médio de 35 minutos, enquanto Calgary, Alberta, Canadá, apresenta um turno de apenas 15 minutos.

Esse fenômeno ocorre porque a Lua segue a eclíptica, fazendo seu menor ângulo com o horizonte no Hemisfério Norte durante esta temporada.

Portanto, a iluminação da Harvest Moon 2023 e os tempos de subida consistentes têm um significado único para agricultores e observadores do céu.