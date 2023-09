Harvest Moon 2023: Por que a lua cheia de setembro é chamada de Harvest Moon?

AQuando o outono chega, os observadores do céu são presenteados com a Superlua final de 2023, conhecida como a Lua cheia.

Esta Superlua ocorre quando a Lua está no ponto mais próximo da Terra durante sua fase cheia, resultando em uma aparência maior e mais luminosa.

Marca a quarta Superlua do ano, depois das de julho e agosto, com a segunda Lua cheia de agosto conhecida como Lua Azul.

Por que a lua cheia de setembro é chamada de Lua da Colheita?

O Lua cheianão definiu um mês específico, mas é determinado pelo momento do equinócio de outono, que em 2023 ocorreu em 23 de setembro.

Nomeada em homenagem ao período em que as colheitas do Hemisfério Norte normalmente atingem seu pico, esta Lua cheia tem um significado histórico.

O luar brilhante após o pôr do sol tradicionalmente proporcionava aos agricultores horas extras para colher suas colheitas antes da primeira geada.

Além de seu apelo astronômico, o Lua cheia pode impactar os padrões climáticos ao longo da Costa Leste devido à sua influência nas marés.

Quando combinado com os remanescentes da tempestade tropical Ophelia, levanta preocupações sobre inundações costeiras da área dos três estados ao sudeste.

Quando e onde ver a Harvest Supermoon em 2023?

O Lua cheia começará a brilhar intensamente na noite de quinta-feira, atingindo o pico pouco antes do pôr da lua por volta das 06:00 ET de sexta-feira.

Os telespectadores da Costa Oeste, como os de Los Angeles, terão mais tempo para apreciar seu brilho, com o nascer da lua às 18h34 PT na quinta-feira e o pôr da lua às 06h58 PT na sexta-feira.

Atingindo oficialmente o status completo às 09h57, horário de Greenwich, em 29 de setembro, ou 05h57 no fuso horário do leste dos EUA, o Lua cheia 2023 é particularmente especial porque coincide estreitamente com o equinócio de setembro.

Olhando para frente, o Lua cheia em 2024 deverá nascer em 17 de setembro, continuando sua tradição atemporal de marcar o equinócio de outono com sua presença luminosa.