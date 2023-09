Hasan Minhaj se defende após admitir ter fabricado histórias stand-up

O quadrinho – famoso pelo ‘The Daily Show’ – foi criticado em um O Nova-iorquino peça… o que o levou a admitir que inventou muitos dos detalhes de várias peças que fez no palco ao longo dos anos… quase todas as quais enfatizavam o racismo e a intolerância em relação à sua herança muçulmana.

Uma dessas anedotas embelezadas é sobre sua filha… e como ele teve que levá-la às pressas para o hospital depois que um envelope com pó branco foi enviado para sua casa. Acontece que todas as coisas da filha foram inventadas – como ele revelou quando pressionado pela New Yorker.

Outras histórias sobre as quais ele exagerou ou mentiu descaradamente incluíam uma sobre ele ter sido rejeitado em um baile da escola devido à sua raça – a mulher em questão diz que esse não foi o caso – e outra sobre como um informante do FBI infiltrou-se na mesquita da sua comunidade. Em ambos os casos, parece haver pouca verdade na substância das histórias.

Ele diz… “Todas as minhas histórias stand-up são baseadas em eventos que aconteceram comigo. Sim, fui rejeitado de ir ao baile por causa da minha raça. Sim, uma carta com pólvora foi enviada para o meu apartamento que quase machucou minha filha. Sim, tive uma interação com as autoridades durante a guerra ao terror. Sim, fiz uma cirurgia de reparo de varicocele, para que pudéssemos engravidar. Sim, assei Jared Kushner na cara dele. Eu uso as ferramentas da comédia stand-up – hipérbole, mudando nomes e locais e comprimindo cronogramas para contar histórias divertidas.”