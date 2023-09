“Haunted by Super Bowl LV”: a visão reveladora de Patrick Mahomes no novo documentário do Chiefs

EUe um próximo NFL Documentário da rede chamado “America’s Game: 2022 Kansas City Chiefs”, duas vezes MVP da NFL Patrick Mahomes reflete sobre o desempenho de sua equipe Super Bowl LVII triunfo e como uma derrota anterior se tornou uma fonte de motivação. O ChefesA segunda vitória do Super Bowl em quatro anos teve um catalisador: uma dolorosa derrota por 31-9 para o Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl de 2021, liderada pelo mítico Tom Brady.

O filme captura o momento de acerto de contas Mahomes, que foi superado por Brady e pela defesa do Buc durante aquele jogo crucial. Brady demonstrou seu sete vezes Super Bowl pedigree de campeão com desempenho de 21 de 29, acumulando 195 jardas de passe e marcando três touchdowns. Em contraste, Mahomes terminou com 49 tentativas de passe, mas apenas 26 finalizações. Ele conseguiu registrar 270 jardas de passe, mas não marcou nenhum touchdown e lançou duas interceptações. Um grande testamento para Todd Bowles’ defesa.

Brady levou a melhor sobre Mahome no Super Bowl LV

Mahomes compartilhou lições que aprendeu com aquela experiência desanimadora no documentário, dizendo:

As pessoas viram todas as disputas legais em que eu estava tentando fazer esses grandes touchdowns e [make] essas peças, e elas não estavam funcionando. Aprendi agora que nem sempre você pode ser o Super-Homem; às vezes você tem que confiar em seus companheiros para fazer as jogadas acontecerem para você. Sempre serei assombrado pelo Super Bowl LV. Patrick Mahomes

O documentário, que será lançado no dia 6 de setembro, um dia antes do Chefes enfrentar o Leões de Detroit na abertura da temporada, conta com narração do ator e torcedor devoto dos Chiefs Paulo Rudd. Ao lado Mahomesestrela apertada Travis Kelce e ataque defensivo Chris Jones também participou de entrevistas em profundidade.

Em uma reviravolta coincidente, outro documentário com foco nos Chiefs, “Time’s Yours 2: The 2022 Kansas City Chiefs”, também estreará na mesma noite. Este filme oferecerá uma perspectiva única sobre o Chefes‘ recente vitória no campeonato, com foco nas percepções da comissão técnica.