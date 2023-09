Havaí em alerta máximo com a erupção do vulcão Kilauea, preocupações generalizadas

Tele Serviço Geológico dos EUA (USGS) relataram que o vulcão Kilauea, um dos vulcões mais ativos e perigosos do mundo, entrou em erupção na noite de domingo no Havaí.

Observatório do Vulcão USGS do Havaí (HVO) informou que encontrou evidências de atividade eruptiva nas imagens da webcam usadas para monitorar o vulcão. Bem como relatórios de campo que confirmaram o início de uma erupção dentro da cratera Halema’uma’u por volta das 03h15 deste domingo.

Também detectou atividade no bloco caído a leste, na caldeira do cume do Kilauea”, informou o Observatório.

Dada a emergência, o HVO elevou “o nível de alerta vulcânico de Klauea de ATENÇÃO para AVISO” e o seu código de cores passou de “laranja para vermelho”, enquanto se avalia o grau de perigo que este fenómeno vulcanológico representa. O HVO acrescentou que a atividade vulcanológica foi acompanhada por um forte período de sismicidade e rápida elevação do cume.

“As fases iniciais das erupções são dinâmicas. Imagens de webcam mostram fissuras na base da cratera Halemaumau gerando fluxos de lava na superfície da cratera. A atividade é limitada a Halemaumau e os riscos serão reavaliados à medida que a erupção avança“, disse o HVO.

Nos últimos meses de Janeiro e Junho, o vulcão entrou em erupção numa área fechada de Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Enquanto em maio, deu sinais de ‘agitação’.

O perigoso vulcão Kilauea

Kilauea, o mais novo e mais ativo dos cinco vulcões localizados na Grande Ilha do Havaí, entrou em erupção esta noite. Durante seu aumento de atividade em junho, expeliu fontes de lava durante várias semanasembora não representasse uma ameaça a nenhuma área residencial da ilha.

Esse formação geológica surgiu sobre o mar há cerca de 70.000 anostornando-se o segundo vulcão mais recente a se formar sobre o ponto quente do Havaí e o atual centro eruptivo do Cadeia de montes submarinos do Havaí-Imperador.

Seu nome significa “Cuspar” ou “Espalhar muito” em havaianosobre sua atividade frequente. Noventa por cento da estrutura é coberta por rochas ígneas menos de 1000 anos; as rochas mais antigas expostas na superfície têm 2.100 e 2.800 anos.