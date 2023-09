Heck of a Morning: Bem-vindo à era Sean Strickland – um dos momentos mais selvagens da história do UFC

Passaram-se três dias depois do UFC 293, e ainda é muito real que Sean Strickland dominou Israel Adesanya na luta principal do pay-per-view de sábado em Sydney e é o indiscutível campeão mundial dos médios do UFC. É oficialmente um dos momentos mais caóticos da história do UFC, o que só torna as coisas ainda mais interessantes.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, continua reagindo à impressionante conquista do título de Strickland sobre Adesanya, e o que tudo isso significa para a divisão. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem se Adesanya terá uma revanche imediata – e um caso sendo defendido por que isso não deveria acontecer a seguir – onde Adesanya vai de sábado à noite de qualquer maneira, quem será o próximo para Strickland e por que o tempo desempenha um fator importante na resposta a essa pergunta, Alexa Grasso x Valentina Shevchenko 2 neste sábado na luta principal do Noche UFC, e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

