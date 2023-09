Heck of a Morning: O UFC 296 é o melhor pay-per-view de fim de ano?

A programação pay-per-view do quarto trimestre do UFC está repleta de UFC 294, UFC 295 e UFC 296 trazendo grandes lutas pelo título, confrontos intrigantes e apostas altas. Por melhores que sejam todas as três escalações, se você pudesse assistir apenas a um desses cards, qual seria?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua opinião sobre qual carta se destaca mais, qual carta será a maior e muito mais. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o futuro de Khamzat Chimaev caso ele derrote Paulo Costa no UFC 294 em outubro, Michael Chandler potencialmente esperando por Conor McGregor, o Dana BrancoSérie de Concorrentes card desta semana, Sean O’Malley x Marlon Vera, o UFC supostamente indo para a China em dezembro, Rob Font x Deiveson Figueiredo e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

