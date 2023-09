Heck of a Morning: Reação a Paddy Pimblett x Tony Ferguson, outros anúncios de grandes lutas

Dana White e os matchmakers do UFC têm estado ocupados anunciando uma série de lutas de campeonato, lutas com grandes apostas divisionais, bem como uma luta de peso leve que deixou a comunidade do MMA reagindo de forma violenta entre Paddy Pimblett e Tony Ferguson pelo UFC 296.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting reage ao matchmaking Pimblett x Ferguson, junto com os pensamentos de Michael Bisping sobre a luta ser uma “perda-perda” para Pimblett e muito mais. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o card do Fight Night de 2 de dezembro que já tem Rob Font x Deiveson Figueiredo, Jared Cannonier x Roman Dolidze e Sean Brady x Kelvin Gastelum, quando a luta vaga do peso galo feminino do UFC poderia acontecer, qual o A luta principal de Leon Edwards x Colby Covington no UFC 296 pode significar para Belal Muhammad, Stephen Thompson x Shavkat Rakhmonov e Vicente Luque x Ian Machado Garry também anunciado para o pay-per-view de dezembro do UFC e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

