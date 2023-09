Helmut Marko acusado de discriminação contra Checo Perez após chamá-lo de ‘sul-americano’

Helmut Marko nunca se cansa de atacar Checo Pereze agora ele fez isso ao fazer algumas declarações controversas que foram rotuladas como discriminatórias por alguns.

Red Bullo consultor técnico da empresa discutiu recentemente Pérezsegundo lugar na Itália, depois de ultrapassar os dois Ferrarisporém referiu-se às raízes culturais do motorista.

“O GP da Itália foi certamente um dos Checo Perezseus melhores finais de semana e sabemos de seus problemas na qualificação, que é onde ele tem dúvidas”, Marco disse, em entrevista ao Sport & Talk da Servus TV.

“Vamos lembrar que ele é sul-americano e por isso sua cabeça não está tão focada quanto Max Verstappen ou como Sebastián Vettel foi, mas correr é o seu forte e ele fez uma corrida muito boa.

“Ultrapassar três pilotos, em George Russel e a Ferrari pilotos, não foi fácil, pois sabíamos que eles eram mais rápidos nas retas.

“Na corrida, Pérez fiz tudo certo e agora temos circuitos como Singapura, onde ele já venceu e que lhe convêm melhor”.

Alguns elogios a Checo Perez

Marco no entanto, teve tempo para aplaudir Checo como ele explicou que o Red Bull O assento é um dos mais procurados no grid da F1.

“O assento em Red Bull é um dos mais procurados, mas por outro lado você também tem Max Verstappen como oponente, então você precisa de personalidade e também de uma mentalidade muito forte”, Marco disse.

“Pérez fez o melhor de todos os pilotos nos últimos anos e também venceu corridas”.

Marco está animado com o que Verstappen e Pérez podem alcançar no restante da temporada de Fórmula 1 de 2023, já que venceram todas as corridas até agora.

“Estamos otimistas e, apesar do nosso sucesso, curiosamente nunca conseguimos 1-2 no campeonato mundial de pilotos, por isso estamos muito entusiasmados por conseguir isso.” Marco adicionado.

Não é a primeira vez que Marko se refere a Perez como “sul-americano”

Você só precisa voltar a agosto de 2022, quando o Red Bull conselheiro estava no centro da tempestade por causa dos comentários que fez sobre Pérez.

É a primeira vez que o chama de “sul-americano”, embora o México pertença à América do Norte.

“Como sul-americano, ele geralmente tem muitos altos e baixos”, Marco apontou em entrevista então para a Sky Germany.

“Máx. não tem medo e Pérez está muito assustado, embora não seja diferente de como vive na Cidade do México”, disse, referindo-se à violência na capital do país.

Vale destacar que, naquela ocasião, os torcedores reagiram Marcocomentários discriminatórios e pediu à Fórmula 1 que abrisse uma investigação sobre o assunto.