Henry Blackburn, da CSU, recebendo ameaças de morte após Travis Hunter ser atingido

Defesa defensiva do estado do Colorado Henry Blackburn está recebendo ameaças de morte depois de lançar um golpe polêmico em Travis Caçador durante o jogo de sábado… e agora, diz a polícia universitária TMZ Esportes uma investigação sobre as mensagens de ódio está em andamento.

Blackburn recebeu uma tonelada de críticas por seu enorme sucesso tardio no recebedor do Colorado no primeiro tempo do Rams vs. O confronto dos Buffaloes… que deixou Hunter afastado dos gramados por semanas com um fígado lacerado.