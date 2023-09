Higienização de escovas de cabelo e pentes: mantenha-se sempre arrumado

Você sabia que as escovas de cabelo e os pentes que você usa todos os dias podem acumular sujeira, oleosidade, resíduos de produtos e até mesmo bactérias e fungos? Isso mesmo, esses acessórios que parecem tão inofensivos podem se tornar verdadeiros vilões para a saúde e a beleza dos seus fios, se não forem higienizados corretamente e com frequência.

Neste artigo, ensinaremos como limpar escovas de cabelo e pentes de forma simples, prática e eficaz, usando produtos que você tem em casa ou que são fáceis de encontrar.

Além disso, vamos te mostrar quais são os benefícios de manter esses itens sempre limpos e como escolher os modelos mais adequados para o seu tipo de cabelo. Ficou curioso? Então continue lendo e descubra como higienizar escovas de cabelo e pentes.

Por que limpar escovas de cabelo e pentes?

Existem várias razões importantes para limpar escovas de cabelo e pentes regularmente. Veja algumas delas:

Evitar a proliferação de micro-organismos

As escovas e os pentes entram em contato direto com o couro cabeludo, a qual é uma região úmida e propícia para o desenvolvimento de bactérias e fungos. Se esses acessórios não forem limpos, eles podem transmitir esses micro-organismos para os fios, causando caspa, coceira, irritação, queda e até mesmo infecções.

Remover a sujeira e a oleosidade



Por acumular sujeira do ambiente, resíduos de produtos capilares, células mortas e oleosidade natural dos cabelos. Essa mistura pode deixar os fios opacos, pesados, sem vida e mais propensos a quebra e pontas duplas.

Preservar a qualidade dos acessórios

As escovas e os pentes também sofrem desgaste com o tempo e o uso. A limpeza adequada ajuda a preservar as cerdas, os dentes, o cabo e a base dos acessórios, evitando que eles se quebrem ou se deformem. Assim, você garante uma maior durabilidade e um melhor desempenho dos seus itens.

Quando limpar escovas de cabelo e pentes?

A frequência ideal para limpar escovas de cabelo e pentes depende do seu tipo de cabelo, da quantidade de produtos que você usa, da exposição à poluição e da umidade do ambiente. No entanto, uma boa regra é seguir as seguintes recomendações:

A cada uso: retire os fios de cabelo que ficam presos nas cerdas ou nos dentes dos acessórios. Você pode usar as mãos ou um pente fino para isso;

retire os fios de cabelo que ficam presos nas cerdas ou nos dentes dos acessórios. Você pode usar as mãos ou um pente fino para isso; A cada semana: faça uma limpeza superficial com água morna e sabão neutro ou xampu. Esfregue delicadamente as cerdas ou os dentes com uma escova de dentes, ou uma esponja macia;

faça uma limpeza superficial com água morna e sabão neutro ou xampu. Esfregue delicadamente as cerdas ou os dentes com uma escova de dentes, ou uma esponja macia; A cada mês: faça uma limpeza profunda com água quente e vinagre ou bicarbonato de sódio. Dessa forma, deixe os acessórios de molho por cerca de 30 minutos em uma solução desinfetante.

Como limpar escovas de cabelo e pentes?

Agora que você já sabe por que e quando limpar escovas de cabelo e pentes, mostraremos como fazer isso passo a passo. Confira:

Remova os fios de cabelo da escova ou do pente. Você pode usar um pente fino ou uma tesoura para isso;

Enxágue o acessório em água corrente para tirar o excesso de sujeira;

Prepare uma solução de limpeza com água quente e vinagre ou bicarbonato de sódio. Você pode usar cerca de meia xícara (120 ml) de vinagre ou uma colher de chá (5 g) de bicarbonato para cada litro de água;

Mergulhe o acessório na solução e deixe de molho por 30 minutos. Se o acessório for de madeira, não deixe mais do que 20 minutos para não danificar o material;

Retire o acessório da solução e esfregue as cerdas ou os dentes com uma escova de dentes, ou uma esponja macia. Se houver alguma mancha ou resíduo difícil de sair, você pode usar um pouco de álcool ou detergente enzimático;

Enxágue o acessório em água corrente até tirar todo o produto;

Seque o acessório com uma toalha limpa e deixe-o em um local arejado até secar completamente. Você também pode usar um secador de cabelo no jato frio para acelerar o processo.

Conclusão

Por fim, seja qual for o tipo de escova e/ou pente que você usa diariamente, com este artigo, foi possível perceber da necessidade de limpar corretamente estes acessórios. Esperamos que você tenha gostado e que ele tenha sido útil para você cuidar melhor dos seus fios e dos seus acessórios.

Lembre-se de sempre limpar escovas de cabelo e pentes com regularidade e com os produtos adequados, além de escolher os modelos mais apropriados para o seu tipo de cabelo e para o seu objetivo. Afinal, cuidar desses acessórios é bom para a sua saúde e cabelo.