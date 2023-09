Home Depot afirma que imagens de vigilância mostram que Tyrese Gibson está mentindo

Home Depot diz Tyrese Gibson está mentindo sobre o racismo em seu processo de US$ 1 milhão contra eles… e eles dizem que há evidências de vídeo que os apoiam.

De acordo com novos documentos legais, obtidos pelo TMZ, a Home Depot afirma que Tyrese entrou em sua loja e trouxe um monte de itens para a caixa registradora, onde o caixa examinou tudo. HD diz que Tyrese voltou para fazer mais compras, deixando a caixa registradora por 25 minutos e forçando o caixa a liquidar sua transação.

A história é diferente da reclamação original de Tyrese, onde ele afirma que uma falha no computador causou o atraso. Ele disse ainda que por causa do suposto atraso, as pessoas começaram a reconhecê-lo e, sentindo-se incomodado, ele foi até o estacionamento em vez de ficar para fiscalizar a transação.