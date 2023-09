Homem de Connecticut luta corajosamente com ladrões de carros em vídeo

Um homem de Connecticut tentou impedir que dois ladrões de carros roubassem seu carro esporte Aston Martin… mas seu heroísmo falhou e terminou com ele recebendo uma surra gravada em vídeo.

Um criminoso abre a porta do motorista e manda-o sair, mas ele se recusa e os dois brigam.

Tornando-se mais agressivos, os agressores arrancam o homem do assento e o jogam no chão antes de pularem para dentro do carro.