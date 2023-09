Homem preso em conexão com o assassinato de Tupac Shakur

Tupac Shakur foi assassinado há 27 anos e finalmente houve uma grande atualização no caso – os policiais fizeram uma prisão em conexão com o assassinato.

Duane Keith “Keefe D” Davis foi preso na manhã de sexta-feira pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas por acusações desconhecidas relacionadas ao assassinato de Tupac … de acordo com a AP, que afirma ter conversado com dois funcionários com conhecimento de primeira mão da prisão.